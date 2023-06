Novo campus da ESPM será aberto no bairro Moinhos de Vento

Com obras de revitalização previstas para se iniciarem nos próximos meses, a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) vai abrir um novo campus na Rua Padre Chagas, em Porto Alegre. De acordo com a direção da faculdade, a proposta é manter o prédio da Guilherme Schell e destinar ao novo os programas de Life Longlearning: MBA, Pós-Graduação e cursos de extensão. O início das atividades devem ocorrer em 2024.

O alvará aprovado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade da Capital (Smams), autoriza o funcionamento do estabelecimento de 1.236,68 metros quadrados. No prédio de um bloco e quatro pavimentos, a estimativa é comportar até 500 alunos destes cursos complementares em espaços de aprendizados e laboratórios multifuncionais guarnecidos com tecnologia de ponta.

Algumas atividades da graduação também poderão ser realizadas no local, além de atividades, como seminários e palestras, serão abertas para a comunidade. Segundo o diretor de Pós-Graduação e Educação Continuada da ESPM em Porto Alegre, Genaro Galli, a ideia que o local se torne um hub de desenvolvimento, inovação e cultura. A princípio, não haverá contratação de novos professores.

“Acreditamos que a ida de uma instituição de ensino com avaliação máxima irá contribuir para o desenvolvimento e para a renovação da região. Fizemos reuniões com empreendedores locais que ficaram motivados com a ida da ESPM para o Moinhos de Vento”, destaca Galli.

Somando os campi de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre e Florianópolis, a ESPM tem hoje cerca de 15 mil estudantes e 600 professores em oito cursos de graduação, pós, mestrados, doutorados.