Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 21 a 27 de setembro de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 21 e 27 de setembro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Barco pirata que navegará pelo Guaíba já tem data para começar a operar em Porto AlegreO navio Fantástico fará três passeios para até 130 passageiros. Matéria: Stéfani Rodrigues (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.2. Pequeno paraíso escondido no bairro Independência, em Porto AlegreO colunista Fernando Albrecht fala sobre suas descobertas nas andanças por Porto Alegre. Matéria: Fernando Albrecht (Começo de Conversa). Foto: Fernando Albrecht/Especial/JC.3. Nova fábrica de celulose deve impulsionar plantio de eucalipto no RSDesde o ano passado, o setor florestal gaúcho vivia a expectativa de destravar projetos de expansão de áreas plantadas no Estado. Matéria: Eduardo Torres (Mapa Econômico do RS). Foto: Fabiano Panizzi/CMPC/Divulgação/JC.4. Fiel ao som autoral, Kula Jazz lança novo disco 'Oxobi' no Theatro São PedroEm meio ao bom momento do jazz local, quinteto porto-alegrense Kula Jazz celebra lançamento de seu novo disco, Oxobi, no lendário palco do Theatro São Pedro. Matéria: Igor Natusch. Foto: Thiéle Elissa/Divulgação/JC.5. Investimento da CMPC em Barra do Ribeiro é 40 vezes o PIB do municípioCidade de 12 mil habitantes, Barra do Ribeiro ganhará um Plano Diretor e deverá passar por grandes transformações urbanísticas. Matéria: Eduardo Torres (Mapa Econômico do RS). Foto: Tânia Meinerz/JC.