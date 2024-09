Confira o fluxo de rodovias neste feriado no sentido Porto Alegre, litoral e interior

As principais rodovias de entrada e saída de Porto Alegre devem enfrentar intenso fluxo de veículos entre esta quinta-feira (19) e segunda-feira (23) em função do feriado de 20 de setembro no Rio Grande do Sul. A CCR ViaSul, concessionária da BR- 101, 386, 448 e Freeway, são esperados cerca de 720 mil veículos nas rotas. Confira, abaixo o fluxo das estradas nesta quinta:

Sentido Litoral e interior

Na Freeway (BR-290), é previsto que haja um fluxo, durante todo o período, quase 200 mil veículos. Por volta do início da tarde desta quinta-feira, dia de maior fluxo previsto, foram registrados 10886 veículos no trecho sentido litoral, com acesso pela Rodovia Oswaldo Aranha. Até o fim do dia, a estimativa é que 33 mil motoristas seguirão rumo ao litoral. Mais 24 mil também farão a viagem pelo trecho na sexta.

É ponto de atenção os trechos do 84 Km e Km 97 da via. O primeiro tem bloqueio total sobre o vão móvel da Ponte do Guaíba no sentido Leste devido a obras. O trânsito é direcionado para a pista contrária, que funciona no sistema de contrafluxo. O segundo ponto, sentido Osório, apresenta tráfego intenso, com uma faixa interditada devido a obras 24 horas.

Na Br-386 o fluxo também deve ser maior que o comum. É esperado pouco mais de 100 mil motoristas ao longo dos cinco dias. No sentido interior, 9428 veículos transitaram até o momento, no dia. A pista tem três trechos bloqueados por obras 24 horas, as quais estão em trânsito do tipo Pare e Siga: Km 350, 297 e entre o Km 275 e Km 274.

Na pista de sentido interior, a concessionária prevê que o maior fluxo ocorrerá no dia desta quinta-feira, na qual cerca de 15 mil condutores deverão seguir pela rodovia. No domingo, estão previstos aproximadamente 9 mil motoristas, sendo que na segunda-feira o fluxo não deve ultrapassar 12 mil em ambos sentidos.

Sentido Porto Alegre

No sentido contrário, a Freeway recebeu 8140 veículos até o momento. A única ocorrência de trânsito é, também, no Km 97, referente ao bloqueio total sobre o vão móvel da Ponte do Guaíba. A estimativa da CCR ViaSul é de 37 mil motoristas no domingo, enquanto 21 mil devem ser registrados na segunda trafegando pela rodovia sentido Porto Alegre.

A pista na Br-386 sentido Porto Alegre apresenta fluxo 1656 veículos no dia. Nesse sentido, há uma faixa bloqueada devido a obras 24 horas, que segue com tráfego intenso no Km 350. Na segunda-feira também é estimado 15 mil condutores no sentido capital. Serão igualmente dias de maior fluxo dessa pista o término do fim de semana. No domingo (22), estão previstos, aproximadamente, 11 mil motoristas seguindo à Porto Alegre.

A concessionária informou que não possui estimativa da Br-448, a qual não possui praça de pedágio. Apesar disso, as condições de tráfego seguem normais, sem nenhuma ocorrência. A pista, porém, também está contabilizada na estimativa total de fluxo.