Com Salgado Filho de volta, Azul reativa voos de Porto Alegre a cidades do interior

O Brasil está de olho no retorno dos voos no Aeroporto Internacional Salgado Filho, marcado para 21 de outubro, mas muitos usuários de transporte aéreo, especialmente os que residem fora da Capital, estão ansiosos também pelas conexões com cidades do interior.

A Azul confirmou que vai reativar as ligações com quatro localidades, junto com a malha nacional.

Os voos serão para Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana. Estas cidades têm também conexão com aeroportos fora do Estado, mas a malha regional foi um dos ganhos nos anos recentes, para impulsionar mais fluxo no transporte. Medidas como redução de tributos sobre o combustível da aviação alavancaram a oferta.

A companhia é a única que tinha este tipo de conexão. A companhia opera com as aeronaves ATR, com cerca de 70 assentos. O modelo é o mesmo do acidente do voo da Voepass, em São Paulo. Outros destinos também eram operados, usando aviões menores, com nove assentos.

Em 2021, a seção Plano de Voo fez reportagem percorrendo todas as ligações, para ver o impacto da nova oferta pelo interior.

A oferta regional permite que o passageiro embarque na cidade do interior ou de outra origem no Brasil e possa usar o hub do Salgado Filho para ter mais opções de voos.

Segundo a companhia, serão dois voos a quatro voos semanais, dependendo da cidade. Porto Alegre para Uruguaiana (URG - código do aeroporto na tela de voos e bilhetes) e Santo Ângelo (GEL), serão ligações às terças e quintas. Pelotas (PET) e Santa Maria (RIA) terão quatro dias com a oferta: domingo, segunda, quarta e sexta



Em dezembro, a oferta deve passar a três frequências semanais para Uruguaiana e Santo Ângelo, informa a Azul.

Desde maio, a pista do aeroporto da Capital não recebe voos, devido aos impactos da inundação histórica. A pista ficou quase toda encoberta pela água por mais de 20 dias. O fato foi considerado inédito dentro da operação aeroportuário no mundo e espertou atenção sobre medidas para corrigir os danos e recolocar o traçado de volta à operação.

As obras para restaurar a condição da pavimentação estão já indo para a reta final. A pista será reativada com 1,4 mil metros de extensão e apenas para a malha doméstica. A previsão é de cerca de 130 voos diários, entre chegadas e partidas.

Em 16 de dezembro, quando retorna a operação internacional, a pista será operada com toda a extensão, de 3,2 mil metros.