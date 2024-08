Porto Alegre tem superlotação nas emergências e pronto atendimentos

As emergências adultas dos hospitais de Porto Alegre estão superlotadas, com 192,12% de ocupação nesta quarta-feira (28). Do total de 203 leitos destinados às emergências adultas, no momento 390 pacientes estão em observação/internação e 74 aguardam atendimento.

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre informa que as emergências, especialmente, a do Sistema Único de Saúde (SUS) adulta, estão muito lotadas neste momento. A situação também é preocupante nos Pronto Atendimentos de Porto Alegre nesta manhã, não só em função das alterações climáticas no Rio Grande do Sul.

No Pronto Atendimento da Bom Jesus, dos sete leitos destinados à emergência de adultos, há 23 pacientes em observação/internação, sendo que oito estão aguardando para serem atendidos. No Pronto Atendimento da Cruzeiro do Sul, dos nove leitos para adultos, há 25 em observação/internação, sendo que quatro aguardam atendimento.

No Pronto Atendimento da Lomba do Pinheiro, dos oito leitos, 20 pacientes estão em observação/internação, sendo que quatro aguardam atendimento. Na UPA ZN – Moacyr Scliar, conta com 17 leitos para adultos e, no momento, há 57 pacientes em observação/internação.

Já nas emergências pediátricas da Capital a ocupação dos leitos chegou a 106,35%. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) informa que enfrenta um cenário de superlotação simultânea nas emergências na manhã desta quarta-feira. O hospital atende 150 pacientes para 56 leitos da emergência de adultos e 30 crianças para os nove leitos da emergência pediátrica.

De acordo com o HCPA, a superlotação exige todos os esforços de equipes e estruturas existentes, priorizando atendimentos a casos de maior gravidade e risco. Enquanto a situação se mantiver, a recomendação é de que a população procure outros serviços de emergência ou, em casos mais simples, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou prontos atendimentos. A superlotação, segundo o hospital, é causada por aumento da demanda em geral e pela falta de leitos na rede e não tem relação direta com o frio.

A emergência pediátrica do Hospital Conceição conta com 16 leitos, sendo que 27 pacientes estão em observação/internação e no momento não há ninguém para ser atendido. Na emergência pediátrica do Hospital Santo Antônio há 11 leitos, sendo que nove pacientes estão em observação/internação. Também não há fila para atendimento.

Na emergência do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas há 15 leitos, sendo que 14 pacientes estão em observação/internação e não tem espera para atendimento. A emergência pediátrica do Hospital da Restinga conta com 12 leitos, sendo que três pacientes estão em observação/internação e uma criança aguarda atendimento. A emergência pediátrica do Hospital Vila Nova tem 10 leitos e, no momento, há 13 crianças em observação/internação, porém, não tem fila de espera para atendimento.

A emergência pediátrica do Pronto Atendimento Bom Jesus conta com cinco leitos e no momento não há pacientes em observação e internação e também não tem fila para atendimento no local. O Pronto Atendimento da Cruzeiro do Sul conta com nove leitos, sendo que cinco pacientes estão em observação/internação e também não há fila de espera para atendimento. O Pronto Atendimento da Lomba do Pinheiro conta com quatro leitos pediátricos e, no momento, há uma criança em observação/internação e também não tem ninguém na fila de espera aguardando atendimento.