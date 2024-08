Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 17 a 23 de agosto de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 17 e 23 de agosto de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Casarão de 1884 resiste bravamente no Centro Histórico de Porto AlegreO colunista Fernando Albrecht fala sobre a construção centenária que se mantém de pé no Centro de Porto Alegre. Matéria: Fernando Albrecht (Começo de Conversa). Foto: Fernando Albrecht/Especial/JC.2. O que vai abrir em esquina que teve boteco famoso pelo chope e bolinho de carnePonto ganhou nova cor na esquina da avenida Protásio Alves com rua Eça de Queiroz. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.3. Lancheria de Pelotas focada em comida árabe é novidade em Porto AlegreA Amira Shawarma abrirá as portas no bairro Moinhos de Vento em setembro. Matéria: Stéfani Rodrigues (Geração E). Foto: Stéfani Rodrigues/Especial/JC.4. Indústria têxtil de Caxias confecciona produtos de marcas internacionaisPettenati tem capacidade para entregar até 700 toneladas de tecidos e 200 mil peças confeccionadas por mês. Matéria: Eduardo Torres (Mapa Econômico do RS). Foto: Pettenati/Divulgação/JC.5. Clovis Tramontina sobre retomada: 'Vamos nos reerguer, mas temos que inovar'Empresário Clovis Tramotina avalia que é preciso ação, objetividade e "dinheiro novo" do governo federal. Matéria: Eduardo Torres (Mapa Econômico do RS). Foto: Evandro Oliveira/JC.