Casarão de 1884 resiste bravamente no Centro Histórico de Porto Alegre

Sufocado pelos dois prédios altos na rua Marechal Floriano, este casarão de 1884 resiste bravamente, embora sua vocação original tenha sido abalada pelo comércio no térreo. O Brasil ainda era monarquia sob comando de Dom Pedro II, que tinha prestígio internacional especialmente na França. Tínhamos a terceira maior rede ferroviária das Américas.



O grande desafio

Entre as ações da prefeitura para a retomada no Centro Histórico está a revitalização da Travessa Acilino de Carvalho e turbinar o segundo andar do Mercado Público, entre outros anúncios feitos no MenuPOA de ontem (matéria nesta edição). O grande desafio será trazer de volta a classe média, expulsa da região no final dos anos 1990... Até em termos gastronômicos há deficiências - não tem churrascarias, por exemplo.



Campanha mixuruca

Há um aparente paradoxo entre a campanha eleitoral nas ruas e a das redes sociais. Muitos candidatos abandonaram a panfletagem nas ruas neste primeiro estágio para contemplar mais as redes sociais. Mesmo no Largo Glênio Peres, que em outras eleições estavam cheias de barracas dos candidatos, agora é meia dúzia. Tudo muda na reta final, a julgar pelas eleições municipais do passado. E tem a questão do custo alto.

Porém...

Ocorre que em quatro anos muita coisa mudou na cabeça do eleitor e nas velhas fórmulas de dizer presente no imaginário popular. Não se vê mais distribuição de santinhos, a não ser dos próprios candidatos em eventos. Há um detalhe que convém não esquecer. Santinho impresso fica, santinho virtual desaparece. Ainda vigora (?) o hábito de ame-o ou deixe-o. No primeiro caso ou em caso de dúvida, ele vai para o bolso para posterior digestão.

Como será

Depois da nota e foto para anunciar a nova loja Panvel, a página ficou devendo a concepção artística do que será a loja na esquina da rua 24 de Outubro com a rua Cel Bordini. Então, eis o serviço completo.

Tudo dominado

Os satélites detectaram o rastro de fumaça que vem da Amazônia até Porto Alegre, visível até na descoloração do sol. Enquanto isso, a Amazônia é dominada pelo PCC e Comando Vermelho, que aterrorizam a população que não colabora com eles, garimpam ouro de forma clandestina e devastam a floresta aliados a empresários inescrupulosos. Entrementes, a ministra Marina Silva só sabe criticar expressões politicamente incorretas. Ovelha não é para o mato.

Poder de cócoras

Depois de uma série de aborrecimentos com ações do Supremo, almoço do governo com os presidentes das duas casas do Congresso e ministros do STF, ontem, não precisa nem ler o que aconteceu no ágape. Como sempre, o Legislativo vai dizer amém. Só falta chorar agarrado na saia da mamãe.

O Nordeste toca ficha

Grupos internacionais estão de olho nas terras aptas ao plantio de frutas na Bahia e Pernambuco. Hoje, eles já desbancam a Região Sul e São Paulo na comercialização de frutas no País, com 18% e 22%, respectivamente.

Abram alas pro Aedes