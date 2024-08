Ônibus elétricos estreiam em linhas de Porto Alegre; uma conectará hospitais

Usuários de três linhas de ônibus de Porto Alegre serão transportados por veículos 100% elétricos. Nesta segunda-feira (19), a E178 Praia de Belas, E703 Vila Farrapos e E378 Integradora Centro vão operar com os modelos. As duas primeiras já existiam, apenas sem o prefixo E (elétrico). A terceira é uma nova linha, que vai interligar diversos hospitais da Capital.



O uso dos ônibus com a fonte de energia é ainda em caráter piloto. A EPTC esclarece que a única mudança no transporte será nos terminais de partida e destino final.

A E178 deixa de partir do terminal da rua Uruguai e passa a sair do Terminal Mercado, na avenida Borges de Medeiros, entre as avenidas Mauá e Júlio de Castilhos.

A E703 não sairá mais do Terminal Rui Barbosa (POP Center) e partirá do Terminal Mercado. A nova linha E378 terá início e fim no Terminal Mercado.

A E378 Integradora Centro terá trajeto circular entre os terminais Mercado (Centro Histórico) e Princesa Isabel (Azenha), ligando os hospitais Ernesto Dornelles, Instituto do Coração, Clínicas, Pronto- Socorro (HPS), Complexo Hospitalar da Santa Casa e o Centro Logístico de Medicamentos Especiais (Celme).



Uma vantagem de quem usar as linhas é o valor. "Nos primeiros meses das linhas 100% elétricas, que tem cartão TRI terá gratuidade na segunda passagem, se embarcarem em uma linha diferente até 30 minutos após desembarcar do ônibus elétrico", informa a nota.



A frota tem 12 veículos elétricos entre os modelos Marcopolo Attivi Integral (81 passageiros, 36 assentos e autonomia de até 280 quilômetros) e Millenium Caio/Eletra (70 passageiros, 28 assentos e autonomia de 200 a 250 quilômetros).