Ampliação de faixas em avenida da Zona Norte tem previsão de conclusão

Quem passa pela avenida Zaida Jarros, na Zona Norte de Porto Alegre, em trecho próximo à estátua do laçador, acompanha as obras que movimentam e dificultam o trânsito na região desde setembro de 2024. As melhorias, que buscam ampliar a via de duas para três faixas por sentido, foram responsáveis pela retirada de aproximadamente 900 árvores no trecho de 38,5 quilômetros da BR-116, entre Porto Alegre e o Vale dos Sinos.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pelo alargamento da avenida, as obras no local estão dentro do prazo esperado. A previsão é que a ampliação seja finalizada no segundo semestre de 2025.