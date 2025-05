Dia Livre de Impostos será dia 29 e ganha apoio da Assembleia do RS

Contagem regressiva para o Dia Livre de Impostos, que vai ser em 29 de maio em todo o Brasil. A CDL Jovem, que integra a Federação Varejista do RS, lidera a organização da ação no Estado e avisa que segmentos podem se cadastrar para participar da ação que busca mostrar o peso dos tributos no preço final de mercadorias e serviços.

Nesta quarta-feira (14), a iniciativa foi tema do Grande Expediente da Assembleia Legislativa. Segundo a Federação, o apoio manifestado na sessão da ALRS é "uma vitória do movimento lojista ao colocar o tema no centro das discussões da sociedade".

“Todos sabem que a alta tributação onera a nossa vida, mas isso requer uma constante movimentação para tornar o sistema de arrecadação mais justo, trazendo mais competitividade e justiça social. As relações que estamos construindo com os poderes públicos nos leva a acreditar que é possível mudar”, diz o presidente da Federação Varejista, Ivonei Pioner, em nota.

Os deputados Elton Weber, Felipe Camozzato, Guilherme Pasin, Patrícia Alba e Rodrigo Lorenzini propuseram a sessão no Plenário.

"A alta carga impacta o poder aquisitivo ao elevar o preço de produtos e serviços ao consumidor, afetando o poder de compra do consumidor”, destaca o diretor da CDL Jovem, Lucas Magnani, lembrando do poder educativo da ação anual.

Estabelecimentos podem se cadastrar pelo pelo www.dialivredeimpostos.org.br . “Cada lojista pode escolher determinado item ou quantos achar conveniente ou pode ofertar produtos com desconto por um determinado período”, esclarece Magnani.

No Dia Livre sem Impostos, os lojistas assumem o valor do tributo para que os consumidores não paguem a carga. Até agora estabelecimentos, entre postos de combustíveis, mercados e lojas em geral, de mais de 12 cidades já se inscreveram.

O Dia Livre de Impostos foi criado em 2003 pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).