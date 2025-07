Trensurb anuncia reajuste das tarifas; confira novos valores

Tarifa unitária da Trensurb será reajustada de R$ 4,50 para R$ 5,00 a partir de 12 de julho. O índice do reajuste será de 11,11%, percentual que representa metade da inflação conforme o IPCA de setembro de 2021 a maio de 2025, que atingiu 22,73%. O novo valor da tarifa foi calculado a partir da evolução dos custos operacionais da empresa, levando em consideração a busca contínua pela sustentabilidade econômica da companhia. O reajuste foi aprovado pelo Conselho de Administração da Trensurb e pelo Conselho Estadual de Transportes Metropolitanos.



Segundo a Trensurb, mesmo com a mudança, a nova tarifa do trem metropolitano gaúcho continua entre as mais acessíveis do país no transporte metroferroviário, e abaixo da tarifa praticada pelos ônibus metropolitanos (atualmente, R$ 7,80).

Vale-transporte e passe antecipado

A Trensurb informa que os usuários que adquiriram créditos de vale-transporte (VT) ou passe antecipado (PA) até 11 de julho, com a tarifa de viagem no valor de R$ 4,50, terão o direito de utilizá-los com esse valor até o dia 10 de agosto, nos termos do artigo 9° da Lei 7.418/1985.

Tarifa Integração Trem-Ônibus



A Trensurb mantém o percentual de 10% de desconto no valor das tarifas de integração trem-ônibus. Em Porto Alegre, as empresas de ônibus também dão o mesmo percentual de desconto de integração, resultando em 10% de desconto no total da tarifa, porém em Canoas, apenas a Trensurb concede desconto de integração, de modo que o desconto no valor total da tarifa é de 4,31%. Com o reajuste, os novos valores das integrações passam a ser de R$ 9,00, em Porto Alegre, e R$ 11,10, em Canoas.

Veja o detalhamento no quadro abaixo:

