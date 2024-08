Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 27 de julho a 2 de agosto

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 27 de julho e 2 de agosto de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Tradicional boate de Porto Alegre é demolida e deve dar lugar a rede de fast foodO número 1.233 da rua Casemiro de Abreu, em Porto Alegre, onde funcionou a tradicional boate Cord, dará lugar a um novo empreendimento. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Mauro Belo Schneider/Especial/JC.2. Nova rota à Região das Hortênsias reduzirá distância de Porto Alegre em 23kmA nova rota à Região das Hortênsias está praticamente concluída, faltando apenas duas etapas: o asfaltamento de um segmento de estrada de chão e a renovação da pavimentação asfáltica. Matéria: Osni Machado. Foto: Daer/Divulgação/JC.3. Mais de 20 bairros ficarão sem água nesta terça-feira em Porto AlegreA estação de Bombeamento de Água Bruta (Ebab) Moinhos de Vento passou por uma paralisação para reparos nesta terça-feira (30). Matéria: Redação. Foto: Tânia Meinerz/JC.4. Mudanças na avenida Osvaldo AranhaColunista Fernando Albrecht aponta grande número de lojas fechadas ou para alugar na avenida. Matéria: Fernando Albrecht (Começo de Conversa). Foto: Thayná Weissbach/JC.5. Passo Fundo possui a maior população e puxa o crescimento da Região NortePasso Fundo é o sexto maior PIB do RS, mas projeta tornar-se o quarto nos próximos anos. Matéria: Eduardo Torres. Foto: Prefeitura de Passo Fundo/Divulgação/JC.