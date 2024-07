Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 13 a 19 de julho

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 13 a 19 de julho de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Sétima maior rede gaúcha abre 40º supermercado em antigo hotelNova loja do Asun foi erguida após demolição de prédio de antigo hotel em Cachoeirinha. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Asun Supermercados/Divulgação/JC.2. Carro que ainda estava submerso surge após dois meses da enchente de Porto AlegreCom a drenagem realizada nas imediações das avenidas Sertório e Castelo Branco, no bairro Navegantes, o veículo foi encontrado. Matéria: Maria Amélia Vargas e Mauro Belo Schneider. Foto: Tânia Meinerz/JC.3. Trensurb segue tomado por água na Região metropolitana de Porto AlegreUma região que continua alagada e coberta por areia é o bairro Navegantes, na altura do acesso às pontes e da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Matéria: Fernando Albrecht (Começo de Conversa). Foto: Tânia Meinerz/JC.4. Trecho do vão móvel da Ponte do Guaíba fechará por dois mesesPonte do Guaíba recebe reforço da estrutura, revitalização do pavimento e implantação de nova sinalização. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: CCR/Divulgação/JC.5. Parte da pista do Aeroporto Salgado Filho terá de ser refeitaA enchente de maio afetou a estrutura da pista do aeroporto em Porto Alegre. Matéria: Cláudio Isaías. Foto: Fraport Brasil/Divulgação/JC.