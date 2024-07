Obras de manutenção no vão móvel iniciam a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (15), às 10h, ocorre o fechamento total da alça que dá acesso ao vão móvel pela Avenida Castello Branco, na região do km 96 da Freeway, em Porto Alegre. A medida foi definida pela concessionária CCR ViaSul, em conjunto com a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC). Entre os serviços a serem realizados estão o reforço da estrutura, revitalização do pavimento e implantação de nova sinalização.

O início dos bloqueios de faixas será em razão da execução das obras de manutenção da ponte do vão móvel. Nesta primeira etapa, segundo a CCR ViaSul, está previsto o bloqueio total do tráfego pela pista Leste (sentido litoral), situação que deve seguir pelos próximos dois meses. A interdição será feita 24 horas por dia, ininterruptamente. Após a conclusão, o bloqueio será implantado na pista contrária, no lado Oeste (sentido capital), também de forma ininterrupta por dois meses.

Assim, ao longo dos quatro meses previstos para a finalização das ações, o tráfego irá operar em sistema de contrafluxo pela pista contrária à da execução das obras, conforme orientação da concessionária.

Atenção também nas alças de acesso ao vão móvel

A Concessionária reforça, também, para que os motoristas fiquem atentos aos bloqueios que serão implantados nos dispositivos de acesso ao vão móvel. Além da interdição total da alça pela Avenida Castello Branco, haverá interdição de uma das faixas na alça pela Avenida Sertório e umas das faixas no acesso pela Freeway.