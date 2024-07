Novos medicamentos passam a ser gratuitos no Programa Farmácia Popular

A partir da última quarta-feira (10), novos medicamentos podem ser adquiridos gratuitamente pelo Programa Farmácia Popular Brasileira. Os remédios de dislipidemia (colesterol e triglicerídeos elevados), doença de Parkinson, glaucoma e rinite já estavam no âmbito do programa, porém com descontos de 90%. As informações foram divulgadas pelo Conselho Federal de Farmácia.

A gratuidade, que abrange a maioria dos medicamentos oferecidos pelo Farmácia Popular, se expande à totalidade dos medicamentos, desde que o usuário faça parte do Programa Bolsa Família do Governo Federal.

Fundado em 2004, o Programa atualmente oferece produtos para 12 doenças ou problemas de saúde em farmácias privadas, tanto de forma gratuita quanto co-paga. Em 2023, o governo disponibilizou tratamento gratuito para osteoporose e contraceptivos. Este ano, absorventes higiênicos também foram adicionados à lista de produtos oferecidos.

Os especialistas ressaltam que os resultados do programa ao longo de quase duas décadas demonstram sua eficácia em reduzir a morbidade e mortalidade entre as populações de alto risco. Um estudo realizado pelo Instituto de Economia Aplicada (Ipea) mostrou que, em 2016, o programa evitou 287,3 mil internações e 19,4 mil mortes por hipertensão, diabetes e asma, economizando R$ 233 milhões em internações no Sistema Único de Saúde (SUS).

Confira, abaixo, a lista de medicamentos gratuitos:

Lista de medicamentos gratuitos

Hipertensão arterial

Atenolol 25 mg

Bensilato de Anlodipino 5 mg

Captopril 25 mg

Cloridrato de Propranolol 40 mg

Espironolactona 25 mg

Furosemida 40 mg

Hidroclorotiazida 25 mg

Losartana Potássica 50 mg

Maleato Enalapril 10 mg

Succinato de Metoprolol 25 mg

Diabetes

Cloridrato de Metformina 500 mg

Cloridrato de Metformina 500 mg - Ação Prolongada

Cloridrato de Metformina 850 mg

Glibenclamida 5 mg

Insulina Humana NPH 100 UI/ml - várias modalidades, frasco e refil

Asma

Brometo de Ipratrópio 0,02 mg 1 (uma) dose

Brometo de Ipratrópio 0,25 mg 1 (um) mililitro

Dipropionato de Beclometasona 200 mcg/cápsula - Administração pulmonar, cápsulas inalantes 1 (uma) cápsula

Dipropionato de Beclometasona 200 mcg/dose - Administração pulmonar, inalador doseado 1 (uma) dose

Diproprionato de Beclometasona 250 mcg 1 (uma) dose

Diproprionato de Beclometasona 50 mcg 1 (uma) dose

Sulfato de Salbutamol 100 mcg 1 (uma) dose

Sulfato de Salbutamol 5 mg 1 (um) mililitro

Anticoncepcionais

Enantato de noretisterona 50 mg + valerato de estradiol 5 mg, ampola 1 (uma) ampola

Noretisterona 0,35 mg, comprimido - cartela com 35 comprimidos 1 (uma) cartela

Etinilestradiol 0,03 mg + levonorgestrel 0,15 mg, comprimido - cartela com 21 comprimidos 1 (uma) cartela

Acetato de medroxiprogesterona 150 mg, ampola 1 (uma) ampola

Osteoporose

Alendronato de Sódio 70 mg

Dislipidemia (colesterol e triglicerídeos altos)

Sinvastatina 10 mg comprimido 1 (um) comprimido

Sinvastatina 20 mg comprimido 1 (um) comprimido

Sinvastatina 40 mg comprimido

Rinite

Budesonida 32 mcg/dose - Administração tópica nasal doseada 1 (uma) dose

Budesonida 50 mcg/dose - Administração tópica nasal doseada 1 (uma) dose

Dipropionato de Beclometasona 50 mcg/dose - Administração tópica nasal doseada

Doença de Parkinson

Carbidopa 25 mg + Levodopa 250 mg 1 (um) comprimido

Cloridrato de Benserazida 25 mg + Levodopa 100 mg

Glaucoma

Maleato de Timolol 0,25% - Solução Oftalmológica 1 (um) mililitro

Maleato de Timolol 0,50% - Solução Oftalmológica

Dignidade menstrual

Absorvente higiênico

Medicamentos com até 90% de desconto ou gratuitos para beneficiários do Bolsa Família

Incontinência