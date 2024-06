Mais de 2,6 mil ações de sinalização viária foram realizadas em Porto Alegre no primeiro semestre

No primeiro semestre deste ano, 2.695 demandas de implementação e manutenção de sinalização viária e mobiliário urbano foram atendidas pela Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), o que soma 36 mil metros quadrados de pintura em vias. Destes, 10,6 mil metros quadrados foram em novas marcações nas faixas exclusivas de ônibus.

Além de receber o reforço de sinalização, a avenida Ipiranga foi um dos locais que ganhou novos trechos de faixas de segurança. Segundo o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto, as melhorias são fundamentais. “A sinalização adequada proporciona orientação aos motoristas e contribui com a organização e a segurança do trânsito”.

No começo do ano, no entorno das escolas municipais, estaduais e privadas, foram implementados 5.383 metros quadrados de faixas de segurança para beneficiar estudantes, pais e professores. Também foi feita a repintura de 1.065 metros quadrados de lombadas.



Além de pinturas em vias, a Gerência de Mobiliário e Sinalização Viária (GMSV) faz manutenções. Em seis meses, entre janeiro e junho, foram instalados 114 abrigos de ônibus, 1.592 placas de sinalização, 32 postes de semáforos, 30 bancos, 15 semáforos, 47 nobreaks/baterias, 11 controladores e seis botoeiras, dispositivos de acionamento manual utilizados para avisar o controlador que existe a demanda da travessia de pedestres.



A EPTC também trabalhou em parceria com a Divisão de Conservação de Vias Urbanas (DCVU) da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) para sinalizar 17 vias que haviam sido recém-asfaltadas, totalizando 2.604 metros quadrados de pintura. Entre elas, a avenida Cavalhada, no trecho entre as ruas Eduardo Prado e Dea Coufal; rua Dr. Ernesto Ludwig, entre as avenidas Protásio Alves e José Gertum; avenida Luiz Manoel Gonzaga, entre as ruas das Rosas e Portolaca; rua Belize, entre a Estrada João Antônio da Silveira e a rua Martinica.