Enem 2024: estudantes do RS podem se inscrever até sexta-feira

As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 seguem abertas até esta sexta-feira (21) exclusivamente para os moradores do Rio Grande do Sul, devido a situação de calamidade pública que atingiu o estado, em maio.

Isenção da taxa

Datas

online e devem ser feitas por meio da Página do Participante, com o login único no portal do governo federal do Gov.br. O participante que esquecer a senha cadastrada terá a opção de recuperá-la no mesmo site.Além de se inscrever, os participantes também podem solicitar tratamento pelo nome social (se for o caso) e atendimento especializado, com recursos de acessibilidade às pessoas com deficiência (PcD).No período regular de inscrição, que terminou na sexta-feira (14), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) registrouporque o governo federal isentou este público do pagamento da taxa de inscrição de R$ 85, devido às enchentes.Porém, o Ministério da Educação (MEC) e o Inep alertam que. Os moradores do Rio Grande do Sul interessados devem fazer a inscrição online para confirmar a presença nos dois dias de provas do exame.As provas objetivas e a redação serão aplicadas em todos os estados e no Distrito Federal nosO Ministério da Educação, no entanto, avalia a necessidade de aplicação das provas no Rio Grande do Sul em uma nova data.No primeiro dia de provas, serão aplicadas as de linguagens, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. E o participante responderá a questões da prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida na inscrição.No segundo e último dia do Enem, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática. A aplicação terá 5 horas de duração.