Abrigos seguem precisando de doações em Porto Alegre

assistência à população atingida pelas ultrapassa 14,2 mil pessoas em Porto Alegre. A maioria dos alojamentos é organizada pela prefeitura da Capital e por entidades parceiras - e, apesar das doações já enviadas, diariamente ocorrem novas demandas. Grande parte dos locais ainda precisa de doações, que variam conforme o perfil de público atendido, e também das necessidades que surgem, a exemplo de medicamentos, fraldas, roupas para frio, materiais de limpeza e higiene, e mais uma série de ítens. O número de abrigados em estruturas montadas para forneceratingida pelas enchentes que afetam o Rio Grande do Sul já. A maioria dos alojamentos é organizada pela prefeitura da Capital e por entidades parceiras - e, apesar das doações já enviadas,. Grande parte dos, que variam conforme o perfil de público atendido, e também das necessidades que surgem, a exemplo dee mais uma série de ítens.

estão alojadas 244 pessoas, a necessidade maior nesta segunda-feira (13) era de roupas feminina (tamanho GG), fraldas infantis (tamanho P), fraldas geriátricas, papel higiênico, sacos de lixo (de 30 litros), latas de atum, macarrão e ração, tanto para gatos como para cães. As doações podem ser feitas diretamente no clube, das 8h às 20h. Mesmo abrigos em muito bem estruturados, como o que foi preparado na sede do Grêmio Náutico União , localizada na rua Quintino Bocaiúva, 500, no bairro Moinhos de Vento, ainda há demandas urgentes. Nesse local, onde, a necessidade maior nesta segunda-feira (13) era de roupas(de 30 litros),. As doações podem ser feitas diretamente no clube, das 8h às 20h.

Trabalhando como voluntária no abrigo do Grêmio Náutico União, desde o dia 4 de maio, a advogada de família Júlia Faria Mertins explica que o grupo de triagem das doações tem reencaminhado - quando a necessidade já foi suprida naquele local - muitos ítens para outros alojamentos. "Nada fica parado ou deixa de ser utilizado", garante. Improvisado em um dos ginásios do clube, o abrigo está lotado, com famílias inteiras (incluindo seus pets), que foram resgatadas do s bairros Humaitá, Farrapos e Vila Ipiranga, localizados na região da Arena do Grêmio.

recebendo animais com a presença dos tutores. No momento, são mais de 30, entre cães (maioria) e gatos", esclarece a voluntária. "Os pequenos estão ficando em caixas de viagem, no mesmo ginásio das famílias, mas há também uma área específica para os bichinhos maiores, que conta com atendimento veterinário durante 24 horas." De acordo com Júlia, também as pessoas acolhidas no local estão recebendo atendimento médico de profissionais do Hospital de Clínicas, além de atendimento odontológico, oftalmológico, psicológico e de assistência social de voluntários que abraçaram a causa. "Nessa equipe também tem dois funcionários da prefeitura", pondera, emendando, ainda, que o grupo de trabalho inclui cerca de cinco seguranças, sendo três deles do próprio clube. "Só estamos. No momento, são, entre cães (maioria) e gatos", esclarece a voluntária. "Os pequenos estão ficando em caixas de viagem, no mesmo ginásio das famílias, mas há também umamaiores, que conta com." De acordo com Júlia, também as pessoas acolhidas no local estão recebendoalém de atendimentode voluntários que abraçaram a causa. "Nessa equipe também tem dois funcionários da prefeitura", pondera, emendando, ainda, que o grupo de trabalho inclui cerca de, sendo três deles do próprio clube.

Júlia destaca que, além de algumas ações sociais que estão sendo feitas no local - como as atividades lúdicas e em prol da autoestima das pessoas, que ocorreram no domingo (12), por conta do Dia das Mães -, a rotina no abrigo é de colaboração e empatia. "Os próprios abrigados, colaboram limpando banheiros, entre outras iniciativas, e as crianças estão recebendo apoio pedagógico do projeto Olhar para a Infância que inclui cineminha à noite, recreação na pracinha e contação de histórias para falar do que aconteceu."

Na lista de pontos de alojamento de Porto Alegre, ainda estão espaços exclusivos com vigilância privada para crianças e mulheres, a exemplo do Espaço das aliadas (rua Felipe de Oliveira, 35), com capacidade para 98 pessoas, entre mulheres, crianças e meninos de até 12 anos. O local, que também aceita pets das tutoras que forem abrigadas, precisa de doações em dinheiro (chave Pix: 54.405.088/0001-50) para cuidar das necessidades e da manutenção do espaço, mas também recebe entrega físca de ítens para as alojadas, a exemplo de roupas de frio. Ali, além de apoio médico e psicológico imediato, estão sendo estabelecidos projetos de reinserção das acolhidas às suas novas realidades.

Na lista dos abrigos mistos, localizada no bairro Vila Nova, a Associação Recreativa e Cultural Sport Vida (rua Fernando Pessoa, Nº 300) necessita de voluntários para cuidados com crianças e para trabalhar com assistência social junto aos abrigados, além de profissionais voluntários para atendimento médico, psicológico e odontológico. O local também aceita animais e está, atualmente, com 18 pessoas alojadas, tendo possibilidade de receber novos abrigados, mediante contato antecipado com os responsáveis: Joel (51) 9.9396-5031 e Andressa (51) 9.9235-8004. As doações em dinheiro podem ser feitas pela chave Pix 268.237.43-0001/55, mas também há necessidade de ítens físicos, como calça moletom GG. Dentre as doações mais urgentes, a lista inclui lonas para proteção da chuva, escovas de dente, fraldas infantis (tamanhos M, XG e XXG), óleo de cozinha, banheira para bebês, kit de higiene infantil, ataduras, carne de frango e polenta.

Ainda que muita gente esteja atuando na linha de frente como voluntário, assim como Associação Vida, outros abrigos estão precisando de ajuda humana, em caráter urgente. É o caso da Escola Grande Oriente (Rua Wolfram Metzler, 600), que precisa de pessoas nos turnos da manhã, noite e madrugada.

O alojamento conta atualmente com 252 abrigados e alguns animais. Em caráter emergencial, a escola - que está sem água - pede apoio na doação de caminhão pipa, além de ítens de uso pessoal, como meias, casacos e calças masculinas de moletom (tamanhos G, A, XXG), casacos quentes para adultos, roupas íntimas para homens e mulheres, sendo que as femininas incluem as de tamanho plus size (a partir do G3), bolsas grandes e mochilas, sacolas ou sacos plásticos, cortador de unhas e Imosec.

SOS-RS Sou RS informações atualizadas diariamente, sobre a capacidade e demandas dos abrigos, em todo o Rio Grande do Sul. Quem quiser fazer doações para outros muitos alonjamentos montados na Capital, pode pesquisar sobre as necessidades de cada ponto pelas plataformas, que reúnem, sobre a capacidade e demandas dos abrigos, em todo o Rio Grande do Sul.

Confira a lista de alguns dos locais em Porto Alegre, que estão servindo de alojamento para resgatados das enchentes:

Abrigos exclusivos para mulheres:

Abrigo Vila Nova - Rua Fernando Pessoa, 300

Abrigo Feminino - Av. Juca Batista, 5.163

Centro Estadual de Treinamento Esportivo/Cete - Rua Gonçalves Dias, 700

Paróquia São Martinho - Rua Coronel Claudino, 220



Foro Regional Partenon - Rua Coronel Aparício Borges, 2025

Espaço das aliadas - Rua Felipe de Oliveira, 35

Abrigos mistos

Abrigo da Bento - Av. Bento Gonçalves, 6623

Pastor Rodrigo Tavares - Av. Bento Gonçalves, 6623



Igreja Lugar de Adoração - Av. Bento Gonçalves, 7196

Centro Evangélico de Porto Alegre (CEPA) - Rua Dolores Duran, 1211

Estádio Olímpico - entrada pela Azenha

Escola Aramy Silva (Emef) - Rua Chico Pedro, 390

Paróquia São Vicente Mártir - Rua Vitor Silva, 186



Cozinha Comunitária Vidas De Luz - Rua Chácara Dos Bombeiros, 1

Nilo 2400 - Av. Dr. Nilo Pecanha, 2400



Igreja Pentecostal Deus É Amor - Rua Padre Cornelio, 33

Escola São Francisco - Rua Victor Silva, 186

Sesc - Av. Protásio Alves, 6220

Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) - Rua Coronel Corte Real, 975

Abrigos para pessoas e pets com tutores

Casa da Criança Nossa Senhora Auxiliadora - Rua Felipe Neri, 78



AFISVEC - Rua salvador Calamussi, 56

Usina do Gasômetro - Largo do Trabalho, 46

Shopping Pontal - Av. Padre Cacique, 2893

Colégio Santa Doroteia - Rua Mali, 405

Abrigo Cristo Redentor - Rua Ouro Preto, 408a

Nexos ibn church - Rua Ouro Preto, 785

Ipa - Centro Universitário Metodista - Rua Coronel Joaquim Pedro Salgado, 80

Escola Santa Rosa - Av. Bernardino de Oliveira Paim, 665

Colégio Anchieta - Av. Dr. Nilo Peçanha, 1521

Igreja Evangélica - Rua Gervásio Braga Pinheiro, 740

Abrigos para animais:

Casa de abrigo de animais - Rua Dr. Barbosa Gonçalves 61



PetMedic Poa - Rua Carazinho, 335

Centro Veterinário Volpe - Avenida Venâncio Aires, 711

Drop Bar - Rua Lima e Silva, 1467

Paróquia Divino Espírito Santo - Rua Bortolo Barbieri, 80

Paróquia Nossa Senhora de Belém - Av Heitor Vieira, 494

Igreja Brasa - Rua Dona Alzira, 228

Carraba Store - Av. Ponta Grossa, 191