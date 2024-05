Apesar de trégua da chuva, bueiros voltam a transbordar na Cidade Baixa

Cidade Baixa, em Porto Alegre, que teve que ser evacuado na semana passada por conta da enchente bueiros da avenida Venâncio Aires transbordavam, já que a precipitação foi intensa ao longo do fim de semana. O bairro, em Porto Alegre, que teve que ser, ainda registra muitos alagamentos na manhã desta segunda-feira (13). E apesar do recuo da água em vários pontos e da trégua da chuva,

Os donos de um bar na esquina da avenida com a José do Patrocínio faziam a limpeza do local. Eles não sabiam, no entanto, se o alagamento voltaria a atingir o estabelecimento, devido ao extravasamento dos bueiros.

Moradores de ruas como Joaquim Nabuco observavam emocionados a situação da via, que está totalmente submersa, impedindo que as pessoas voltem para casa. Uma outra cena curiosa é o uso de espumas no entorno de portas de bares para evitar que a água entre.

Na Lopo Gonçalves, que faz a ligação com a João Alfredo, o alagamento também é total. Uma mulher tirou os sapatos, colocou chinelos havaianas e enfiou sacos de lixo nas pernas para cruzar a rua na manhã desta segunda.

A presença de viaturas da polícia e do Ibama, em busca de animais abandonados nas residências, é comum. Além disso, passam a todo instante helicópteros do exército pela região.

Um homem que andava de bicicleta com seu filho de cerca de dois anos conta que a criança agora circula pela Cidade Baixa falando “peixe, peixe”. Os animais, antes visíveis apenas no Guaíba, agora são presença constante num dos bairros mais boêmios da capital gaúcha.