Guaíba está prestes a invadir bairro na Zona Sul de Porto Alegre

O rápido aumento no volume do Guaíba está oferecendo risco de inundação ao bairro Tristeza, na Zona Sul da Capital. Com a intensificação das chuvas e chegada de água vinda dos rios afluentes, o nível do Guaíba ultrapassou os 3 metros, superando a chamada "cota de inundação". Espaços que estão próximos ao Guaíba, como a praça no final da rua Doutor Armando Barbedo, já apresentam acúmulo de água devido a pequenas ondas e podem, em breve, ficar submersas.