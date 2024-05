Nível do Guaíba supera 3 metros e ultrapassa cota de inundação em Porto Alegre

O lago Guaíba superou a cota de inundação de 3 metros nesta quinta-feira (2), de acordo com o CEIC (Centro Integrado de Comando) Porto Alegre. No momento, as águas alcançam a marca de 3,14 metros. A medição foi feita às 15h15min. A informação foi publicada na conta do CEIC no X (antigo Twitter).

a prefeitura de Porto Alegre fechou as comportas do Cais Mauá para evitar que as águas invadam o centro da cidade Com isso, as águas do lago ultrapassam as barreiras e taludes e chegam ao solo da Capital gaúcha. Na manhã desta quinta-feira,. A cota de alerta é de 2,5 metros.