Defesa Civil emite orientação para que população deixe áreas de risco próximas ao Guaíba

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, nesta quinta-feira (02) uma orientação expressa para que os moradores de áreas próximas ao Guaíba deixem áreas de risco. Moradores nos municípios de Porto Alegre (Zona Sul), Guaíba e Eldorado do Sul devem procurar abrigos públicos ou outro local de segurança para permanecer durante a elevação do nível do Rio Caí.