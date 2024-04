Hospital Parque Belém não tem previsão de reabertura

Em abril de 2023, os moradores de Porto Alegre foram informados da reativação do Hospital Parque Belém, localizado na Zona Sul da cidade, sob a administração da Associação Hospitalar Vila Nova. Porém, passado um ano, o projeto segue longe de sair do papel. De acordo com a diretora-geral da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Fernanda Fernandes, ainda não é possível estipular uma data, mas isso não ocorrerá a curto prazo.

Conforme explica Fernanda, a SMS realizou uma vistoria no local em outubro do ano passado e concluiu que seriam necessários R$ 76 milhões de investimentos em melhorias na estrutura do hospital, abandonado desde 2017. Ao todo, planeja-se que o espaço seja equipado com 120 leitos, bloco cirúrgico e UTI, atendendo às principais demandas do sistema de saúde da Capital.

“Quando avaliamos as condições da instituição, chegamos ao diagnóstico de que todo o prédio teria que ser reformado. A fiação elétrica havia sido roubada, boa parte do telhado estava totalmente comprometido e diversas janelas, portas, gessos e pisos estavam danificados... Um grande exemplo é o elevador, onde não há espaço para colocar uma maca e transportar pacientes entre diferentes andares. Tudo isso precisa ser resolvido”, destaca.

Desde o momento em que definiu-se o que deveria ser feito, tanto a SMS quanto a Associação Hospital Vila Nova buscam um financiador, porém, sem retorno até então. “Chegamos a estar em negociações avançadas com o Ministério da Saúde, através do ex-secretário Helvécio Júnior, mas, como ele foi substituído, voltamos à estaca zero. Agora, estamos tentando retomar a conversa para saber se eles manterão a intenção de ajudar no custeio do projeto”, conclui a diretora-geral da Secretaria Municipal de Saúde.

Por enquanto, a secretaria afirma ser incapaz de estipular o cronograma de obras. Após a reforma, ainda restará uma nova remessa de compra de equipamentos, como camas, monitores e aparelhos para exames.