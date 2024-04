Santa Casa de Porto Alegre lança app para agendamento de consultas e exames

A Santa Casa de Porto Alegre conta com um novo recurso para agendamento de consultas e exames que vai agilizar o contato entre a instituição e os pacientes. O aplicativo Santa Casa POA vai permitir o agendamento de consultas e exames com facilidade, rapidez e de forma intuitiva. O paciente poderá escolher datas e horários disponíveis que melhor se adequem à sua agenda. A Santa Casa salienta que o aplicativo não inclui pacientes SUS, pois o processo de agendamento de consultas segue o fluxo de atendimento via unidade básica de saúde.“Estamos vivenciando uma nova era na prestação de cuidados de saúde, onde a tecnologia desempenha um papel fundamental na otimização da experiência do paciente. O aplicativo Santa Casa POA é um passo significativo nessa direção. Ao unir nossa tradição de atendimento assistencial de alta performance com as possibilidades oferecidas pela tecnologia, agora estamos literalmente colocando na palma da mão dos nossos pacientes o controle do cuidado com a própria saúde", destaca o diretor geral da Santa Casa, Julio Matos.O aplicativo irá enviar notificações e lembretes sobre as consultas e exames agendados, evitando que o paciente esqueça e perca um agendamento importante. Com alertas programados, o usuário passa a ser lembrado de todos os seus compromissos médicos.O app está disponível para download gratuito nas lojas do Google Play e do Apple Store. Além dele, a instituição ainda mantém o agendamento de consultas e exames por meio do WhatsApp e telefone no número (51) 3214-8000.