Hospital Parque Belém, na Zona Sul de Porto Alegre, reabrirá no fim de maio

O Hospital Parque Belém reabrirá as portas em Porto Alegre. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (26) pela Associação Hospitalar Vila Nova, que adquiriu a área onde está localizada a unidade na Zona Sul da cidade. Contudo, o Poder Judiciário ainda precisa liberar as chaves do local para que ocorra a avaliação estrutural e a nova gestora inicie das obras. Por enquanto, os compradores ainda não acessaram o interior do prédio. A aquisição ocorreu por meio de leilão, ao custo de R$ 17.643.000,00.

O Parque Belém está localizado no bairro Belém Velho, extremo sul da Capital, e foi construído em 1934. Durante anos, o local foi palco de embates com a prefeitura e o poder público, com vistorias, interdições e falta de repasse de verba. Em 2017, o espaço foi fechado por conta da situação financeira, que se tornou insustentável. Já com poucos leitos ocupados e uma atuação muito abaixo da capacidade, os funcionários, que eram cerca de 50, foram demitidos.

O diretor do Vila Nova, o médico Dirceu Dalmolin, está animado e no aguardo da liberação judicial. "Pegando as chaves, em 30 dias, a gente libera pelo menos 150 leitos". A prioridade será para as áreas de dependência química, psiquiatria e internações clínicas. "É um prédio histórico, tem três ou quatro unidades muito boas e outras duas bem caóticas, mas em seis meses dá para colocar tudo em dia".

O diretor afirma que a rede elétrica do Parque Belém é uma preocupação, mas afirma que a CEEE Equatorial é uma parceira do Vila Nova e está à disposição. Sobre a contratação de novos funcionários, Dalmolin diz que há médicos dos hospitais Vila Nova e da Restinga que podem ser realocados. Outros profissionais como enfermeiros, técnicos, entre outras funções, serão contratados.

"Nós somos o maior parceiro da prefeitura na área da saúde em Porto Alegre. O prefeito pediu para a gente participar do leilão, pois ele tem certeza que vamos fazer um trabalho bom para a cidade". Dalmolin informou ainda que a Associação Hospitalar Vila Nova, com essa nova compra, busca abrir mais leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) para a Capital.

A Secretaria Municipal de Saúde relata que acompanhou o processo de aquisição da estrutura do Parque Belém. A prefeitura de Porto Alegre mantém constante negociação junto à Associação Hospitalar Vila Nova, com foco na ampliação e qualificação de estruturas de atendimento via SUS.

Dalmolin contou que a secretária da Saúde do Estado, Arita Bergmann, apoia a iniciativa de compra do hospital. Entretanto, contatada pela reportagem do Jornal do Comércio, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) não se manifestou.

O diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcos Rovinski, disse não saber detalhes da compra, mas saúda a iniciativa. "Com o histórico de fechamento de hospitais em Porto Alegre, isso é uma reversão. A abertura de novos leitos e também de trabalho para o profissionais, melhora o ambiente da saúde de Porto Alegre sem dúvidas", comemora.