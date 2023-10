Com nova previsão, Hospital Parque Belém deve começar a operar em março de 2024

março de 2024. Quando foi adquirido, em abril desse ano, pela Associação Hospitalar Vila Nova, a previsão de abertura era de 30 dias O Hospital Parque Belém, na zona sul de Porto Alegre, fechado desde 2017, deve começar a operar em. Quando foi adquirido, em abril desse ano, pela, a, mas uma série de entraves judiciais e problemas de estrutura fizeram com que os planos da administração tivessem que ser adiados. Em julho, a limpeza do gramado central começou a ser realizada, mas as obras ainda não foram iniciadas.

De acordo com o diretor do Vila Nova, o médico Dirceu Dal'Molin, um escritório de arquitetura e engenharia já foi contratado para avaliar as mudanças estruturais necessárias no projeto arquitetônico, na parte hidráulica e de climatização. O projeto, que deve ficar pronto até o final de novembro, servirá de base para a captação de recursos junto ao Ministério da Saúde. O investimento demandado ainda não foi divulgado. "Vamos saber depois que o projeto estiver concluído", contextualizou o diretor.

Ainda conforme Dal'Molin, o hospital será no estilo "portas fechadas" e atenderá as especialidades de traumatologia, ortopedia, cirurgias e clínica médica. O hospital atenderá 100% SUS (Sistema Único de Saúde), servindo como retaguarda do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) e dispondo de 10 leitos de UTI e 200 leitos clínicos.

O deputado estadual Dr. Thiago Duarte (União), que acompanha a situação do Hospital Parque Belém há anos, afirmou que destinou, por meio de emenda parlamentar estadual, R$ 150 mil à unidade. "Acredito que o hospital deveria se concentrar em cirurgias de média complexidade, pois as filas para procedimentos traumato-ortopédicos, por exemplo, estão enormes. Poderia voltar a atender internações psiquiátricas também", defendeu. Ele acrescentou, ainda, que o funcionamento do hospital pode desafogar a demanda do Vila Nova, atendendo os bairros de Belém Velho, Tristeza, Cristal, Vila Assunção, Serraria.

O Parque Belém está localizado no bairro Belém Velho, extremo sul da Capital, e foi construído em 1934. Durante anos, o local foi palco de embates com a prefeitura e o poder público, com vistorias, interdições e falta de repasse de verba. Em 2017, o espaço foi fechado por conta da situação financeira, que se tornou insustentável. Já com poucos leitos ocupados e uma atuação muito abaixo da capacidade, os funcionários, que eram cerca de 50, foram demitidos. A Associação Vila Nova arrematou o hospital por R$ 17.643.000,00.