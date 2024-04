ARI homenageia trajetória de 10 jornalistas gaúchos com a Medalha Alberto André

Foi lida uma biografia resumida de cada um dos 10 agraciados com a Medalha Alberto André. Após receber a honraria, cada um teve a oportunidade de fazer um breve discurso. As falas foram marcadas pela defesa do jornalismo profissional , da informação com responsabilidade e de uma imprensa livre, um dos pilares da democracia.

O secretário municipal de Comunicação de Porto Alegre, Luiz Otávio Prates, demonstrou apoio à iniciativa da ARI, enaltecendo a relevância do trabalho de jornalistas profissionais. Na mesma linha, a diretora-geral da Secretaria de Comunicação do Estado, Zete Padilha, citou as adversidades diárias que os profissionais da imprensa enfrentam para produzir a melhor informação possível e o bom resultado que a dedicação dos jornalistas traz para a sociedade.

O presidente da ARI, José Nunes, destacou a importância do trabalho de jornalistas profissionais e formados para levar informações confiáveis ao público. Disse ainda que a Medalha Alberto André "representa o compromivsso inabalável com a liberdade de expressão, a ética e a responsabilidade social". Nunes também anunciou que a entidade fará uma campanha para que as pessoas busquem fontes confiáveis antes de compartilhar informações, especialmente em um ano eleitoral.

Foi a 7ª edição da distinção, que ocorre sempre no início de abril, próximo ao Dia do Jornalista, celebrado no dia 7 do mês. A medalha leva o nome jornalista, professor, advogado, político e escritor Alberto André, que presidiu a ARI por 34 anos , e teve um papel importante na defesa da imprensa livre e da redemocratização.

Discursos dos homenageados foram marcados pela emoção

Nos discursos, além do jornalismo diário na imprensa, também foram destacados o trabalho da comunicação exercido em órgãos públicos, bem como a assessoria de imprensa. Houve momentos de emoção durante a homenagem, com reconhecimento a colegas e familiares que foram importantes nas trajetórias pessoais.

O editor-chefe do JC, Guilherme Kolling outros profissionais que já receberam a honraria , recebeu a medalha do jornalista e ex-secretário de Comunicação de Porto Alegre Flávio Dutra. Kolling citou a honra de receber esse reconhecimento ao lado de colegas de trajetória destacada e de, inclusive do JC, e se emocionou ao citar João Egydio Gamboa, homenageado em 2018, e com quem atuou na editoria de Política.

jornalista e escritor Elmar Bones Também destacou o aprendizado com jornalistas e ex-chefes com quem trabalhou, como seu antecessor no comando do JC, Pedro Maciel; o diretor-editor da JÁ Editores e do Jornal JÁ, o; além da professora universitária e pesquisadora Maria da Glória Bordini.

Lupicínio Rodrigues A radialista, apresentadora de TV e cantora Maria Luiza Benitez terminou seu discurso cantando, junto à plateia, a música Felicidade, de. Vilmar da Rosa, que atuou como fotógrafo no JC por décadas, fez a última fala e foi homenageado por colegas também por seu desempenho à frente da Arfoc – Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul.



Confira quem são os 10 jornalistas homenageados pela ARI:



André Silva é colunista olímpico em GZH. Esteve nas coberturas de quatro Olimpíadas (Pequim, Londres, Rio e Tóquio) e cinco Jogos Pan-Americanos (Rio-Guadalajara-Toronto-Lima e Santiago).



Armando Burd foi colunista político e editor-chefe de diversos veículos gaúchos. Hoje, é apresentador do Programa Manhã RDC, da RDC TV.



Cristiane Finger é doutora pelo PPGCOM / Famecos-Pucrs. É professora titular do Curso de Jornalismo da Famecos, nas disciplinas de Telejornalismo.



Fabio Berti é diretor de Marketing Institucional e Comunicação Digital do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Implantou o projeto de convergência midiática no Judiciário gaúcho.



Gabriel Costa Silveira é jornalista multimídia e repórter de televisão na RBS TV desde 2022, sendo responsável pela cobertura na região do Vale do Taquari.



Guilherme Kolling é editor-chefe do Jornal do Comércio há seis anos e meio. Entre 2008 e 2012, foi editor de Política do JC. No início dos anos 2000, foi repórter e editor do Jornal JÁ e trabalhou em vários livros-reportagem sobre história do Rio Grande do Sul. É co-autor da obra Lanceiros Negros (JÁ Editores).



Maria Luiza Benitez é cantora, compositora, atriz, mestre de cerimônias, radialista, apresentadora de TV e historiadora com pós-graduação em história do Rio Grande do Sul.



Michele Limeira é jornalista e funcionária pública estadual. Atua na área de comunicação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul há 15 anos. Foi diretoria da TV AL.



Juçara Dini atuou em diversos veículos de comunicação no Estado, tanto em radiojornalismo como na mídia impressa. Fundou, em 1984, a Dinâmica Conteúdo Inteligente, empresa focada em Inbound Marketing e assessoria de imprensa.



Vilmar da Rosa iniciou sua jornada profissional em um estúdio de fotografia aos 15 anos, tornando-se, depois, um fotógrafo renomado. Atuou por quase 30 anos como fotógrafo no Jornal do Comércio.