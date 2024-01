Referência no jornalismo, Elmar Bones une reportagem e história em livros

Na faculdade, Elmar se sentiu melhor por conviver com os colegas de outras turmas, como Filosofia, Letras, História e Sociologia. Ainda era aluno quando foi aceito como estagiário na Folha da Tarde, em 1967, sendo logo contratado como repórter. Ganhava 60 cruzeiros, um salário baixo. Porém, o prestígio compensava: a Folha da Tarde era o vespertino da cidade, o segundo maior jornal do Rio Grande do Sul, só atrás do Correio do Povo, do mesmo grupo. Como o salário não era dos melhores, Elmar precisava ter um duplo emprego, no caso assessor de imprensa do IAB, onde fazia um boletim. Mas logo tudo mudaria: São Paulo entraria no horizonte.

"O Elmar faz parte de uma geração de jornalistas de Santana do Livramento que teve participação importante na imprensa", reforça o também santanense Antonio Britto, ex-governador do Rio Grande do Sul e colega de Elmar nos tempos de Caldas Jr.

Dos registros sociais, Elmar passou para revisão, exercendo agora uma tarefa mais nobre dentro da escala jornalística, porém insalubre: trabalhava à noite no meio dos gráficos. Ainda assim, ele pegou gosto pela atividade e decidiu se mudar para Porto Alegre, onde pretendia cursar uma faculdade. "Quando fiz vestibular, me inscrevi em Jornalismo e Arquitetura. Na primeira prova de desenho, me dei conta que não tinha nem os instrumentos para traçar 'uma perspectiva a partir do ponto de fuga', como pedia a questão", reconhece. "Vi que o que eu queria mesmo era o Jornalismo". Outros dois amigos, novamente Ucha e Kenny, ex-colegas da Platéia, também já estavam inscritos no jornalismo.

Deu certo. O jovem Elmar foi contratado como atendente do balcão de anúncios sociais, sendo responsável por catalogar convites e registros de aniversários, casamentos, falecimentos, bodas e tudo mais. Anos mais tarde, a maneira inusitada de conseguir um emprego seria repetida, agora com Elmar no papel de empregador. "Em 1974, eu caminhava pela Rua Comendador Coruja quando passei por uma casa de dois andares e alguém da janela e gritou: 'Magro, quer ganhar uns pilas?'". 'Quero', respondeu o andarilho, o jornalista Carlos Wagner, um dos mais premiados repórteres gaúchos. "Entrei e me pediram para datilografar notas promissórias, as cotas dos associados. Eu não sabia, mas estava assistindo ao parto da Coojornal", acrescenta Wagner, recordando uma parte importante da carreira dele e de Elmar que também será lembrada nessa reportagem.

A opção pelo jornalismo nem chegou a ser uma escolha: nasceu da necessidade. "Fui levado ao jornalismo pelas circunstâncias. Minha família era pobre, cedo tive que trabalhar." Aos 17 anos, resolveu mudar. "Vi um anúncio no jornal A Platéia: 'Vaga para escriturário'". Elmar achou que se encaixava, já que era bom em datilografia - "fui aluno da escola da dona Izolina, amiga de minha mãe" - e numa Underwood preta, com teclas redondas, escreveu uma carta ao jornal manifestando seu desejo de "pertencer aos quadros daquela prestigiosa empresa".

Gaúcho de Cacequi - embora pelas origens profissionais seja constantemente confundido com quem nasceu em Santana do Livramento - Elmar completa 80 anos com mais de seis décadas de carreira, uma trajetória que o coloca entre os jornalistas mais destacados de sua geração. Elmar é ainda o Bicudo, apelido que trouxe da infância (dado por um tio que via a dificuldade que o menino tinha para aprender a assobiar) e que foi espalhado pelas redações de Porto Alegre pelos amigos e conterrâneos Kenny Braga e Danilo Ucha.

"A vida é um balanço que não fecha, quando fecha não é mais vida. A vantagem é que, aos 80, você já aprendeu a conviver com o mistério. Em breve saberei quem sou", diz o jornalista Elmar Bones - se amparando em uma citação do escritor argentino Jorge Luís Borges, então aos 80 anos, já velho, doente e cego - para definir a inédita experiência que o acompanha nos últimos 10 dias: completar oito décadas de vida. Elmar continua: "O velho Borges às vezes acreditava que tinha uma outra vida pela frente", antes de concluir: "Me sinto mais ou menos assim, com a vantagem de que não estou cego nem doente".

Um curso para uma revista

Elmar Bones em 1961, na máquina de escrever do jornal A Platéia JOÃO DAVI/REPRODUÇÃO/JC

No final dos anos 1960, São Paulo vivia um momento de efervescência jornalística e publicitária. A imprensa brasileira começava a ter seu eixo alterado. Se até então o Rio de Janeiro dominava o mercado, com suas agências, suas emissoras de televisão e seus jornais, em especial o Jornal do Brasil, a partir de então a relevância na comunicação se mudaria para São Paulo. Novas revistas, como a Quatro Rodas (especializada em carros e em turismo), e novos jornais começavam a surgir. O primeiro foi o Jornal da Tarde. Ligado ao grupo que publicava O Estado de S. Paulo, o vespertino nasceria em 1966 com a proposta de se alinhar ao emergente jornalismo-literário que se fazia nos Estados Unidos. À frente, dois brilhantes jornalistas: Murilo Felisberto e Mino Carta.

Dois anos depois da criação do JT, Mino Carta lideraria um novo projeto, a revista Veja. Criada em 1968, a Veja tinha como modelo as semanais americanas (Time e Newsweek, principalmente). Nascida de um concurso que deu origem a um curso que prepararia novos profissionais para a redação, a Veja acolheu num primeiro momento 10 jornalistas gaúchos. "Éramos 10, a maior bancada entre mais de 100 jornalistas selecionados de todo o País." Além de Elmar, estavam lá José Antônio Severo, de Caçapava do Sul; Hélio Gama, de Cachoeira do Sul; JA Dias Lopes, de Dom Pedrito; Laerth Pedrosa, de Pelotas; Caio Fernando Abreu, de Santiago do Boqueirão; Enio Squeff, de Nova Prata; Gilberto Pauletti, de Cruz Alta; e Pedro Maia Soares e Ester Guendelsmann, de Porto Alegre.

Elmar quase que perdeu essa viagem. A Editora Abril havia lançado o edital e ele perdera o prazo de inscrição. Num primeiro momento, não lamentou, mas logo depois, em conversa com o colega Pauletti, no Bar Corujão, na avenida Salgado Filho, a ficha caiu. "Ele me contou que fora selecionado, ganharia uma bolsa de 300 cruzeiros mais alojamento e alimentação." Entusiasmado, Elmar, dali mesmo do bar, ligou para o representante da Abril, que estava hospedado num hotel. Eram 11h da noite e o horário colaborou para que Elmar fosse atendido com má vontade. A lista estava fechada, avisou o selecionador, e ele embarcaria para São Paulo com os nomes indicados na manhã seguinte. "Tanto insisti, que ele me convidou para tomar o café da manhã. Reuni algumas reportagens que havia feito, que ele olhou com condescendência, mas não havia o que fazer, a lista estava completa". Já desistindo, Elmar saía do hotel quando um dos 10 selecionados chegara ao local para dizer que estava desistindo. Elmar entrou na lista.

A mudança para São Paulo alterou não apenas os hábitos do jovem repórter como também mudou completamente sua percepção jornalística. "Aquilo foi um salto ciclópico. Aqui, o jornalismo era uma 'força auxiliar do governo', na linguagem, nas coberturas. Muitos jornalistas eram funcionários públicos. Meu editor na Folha da Tarde, Sérgio Tochetto, grande profissional, me acenava com uma vaga no Piratini quando eu pedia um aumento."

Na Veja, era diferente, mas a revista que surgiu como um sucesso instantâneo - a primeira edição, com grande campanha de lançamento, vendeu 700 mil exemplares - logo começou a cair. "Quando saí da revista, em junho de 1972, ela estava vendendo apenas 11 mil exemplares e nos elevadores da Abril, ouvi que iria fechar".

A revista não fechou, mas precisou se moldar ao governo militar. "Houve mudanças na redação, a pauta se abrandou, temas candentes, como tortura, anistia, presos políticos, foram banidos", lamenta Elmar. Fora da redação, a rotina ficou sufocante. "Hospedei um colega sem saber que ele estava na mira da repressão e fui parar na Operação Bandeirantes. Fui fichado e precisava me apresentar na delegacia toda segunda-feira". Era hora de voltar a Porto Alegre.