Editor-chefe do JC, Guilherme Kolling recebe Medalha Alberto André

O editor do JC ficou emocionado ao falar sobre o reconhecimento, entregue a ele por Flávio Dutra, e citou a importância do aprendizado com jornalistas com quem trabalhou, como seu antecessor no comando JC, Pedro Maciel, e o diretor-editor da JÁ Editores e do Jornal JÁ, o jornalista e escritor, além da professora e pesquisadora Maria da Glória Bordini.