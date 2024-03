ARI revela os 10 jornalistas homenageados com a Medalha Alberto André em 2024

A Associação Riograndense de Imprensa (ARI) divulgou na quinta-feira (21) a lista dos 10 jornalistas que serão homenageados com a Medalha Alberto André. Esta é a sétima edição da distinção, que leva o nome jornalista, professor, advogado, político e escritor Alberto André, que presidiu a ARI por 34 anos.

Guilherme Kolling (editor-chefe do Jornal do Comércio) A solenidade acontecerá no dia 9 de abril, às 10h, no Salão Nobre da ARI (avenida Borges de Medeiros, 915, 8º andar), em Porto Alegre. Os homenageados são: André Silvia, Armando Burd, Cristiane Finger, Fabio Berti, Gabriel Costa Silveira,, Maria Luiza Benitez, Michele Limeira, Juçara Dini e Vilmar da Rosa, que atuou como fotógrafo no JC.

De acordo com nota da Associação Riograndense de Imprensa, os profissionais destacados foram cuidadosamente selecionados pelos diretores e conselheiros da entidade, considerando relevantes serviços prestados e reconhecida trajetória na comunicação do Estado do Rio Grande do Sul.



Confira quem são os 10 jornalistas que serão homenageados pela ARI:



André Silva é colunista olímpico em GZH. Esteve nas coberturas de quatro Olimpíadas (Pequim, Londres, Rio e Tóquio) e cinco Jogos Pan-Americanos (Rio-Guadalajara-Toronto-Lima e Santiago).

Armando Burd foi colunista político e editor-chefe de diversos veículos gaúchos. Hoje, é apresentador do Programa Manhã RDC, da RDC TV.

Cristiane Finger é doutora pelo PPGCOM / Famecos-Pucrs. É professora titular do Curso de Jornalismo da Famecos, nas disciplinas de Telejornalismo.

Fabio Berti é diretor de Marketing Institucional e Comunicação Digital do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Implantou o projeto de convergência midiática no Judiciário gaúcho.

Gabriel Costa Silveira é jornalista multimídia e repórter de televisão na RBS TV desde 2022, sendo responsável pela cobertura na região do Vale do Taquari.

Guilherme Kolling é editor-chefe do Jornal do Comércio há seis anos e meio. Entre 2008 e 2012, foi editor de Política do JC. No início dos anos 2000, trabalhou em vários livros-reportagem sobre história do Rio Grande do Sul e é co-autor da obra Lanceiros Negros (JÁ Editores).

Maria Luiza Benitez é cantora, compositora, atriz, mestre de cerimônias, radialista, apresentadora de TV e historiadora com pós-graduação em história do Rio Grande do Sul.

Michele Limeira é jornalista e funcionária pública estadual. Atua na área de comunicação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul há 15 anos. Foi diretoria da TV AL.

Juçara Dini atuou em diversos veículos de comunicação no Estado, tanto em radiojornalismo como na mídia impressa. Fundou, em 1984, a Dinâmica Conteúdo Inteligente, empresa focada em Inbound Marketing e assessoria de imprensa.

Vilmar da Rosa iniciou sua jornada profissional em um estúdio de fotografia aos 15 anos, tornando-se, depois, um fotógrafo renomado. Atuou por quase 30 anos como fotógrafo no Jornal do Comércio.