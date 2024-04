Defesa Civil alerta para risco de temporal no domingo em Porto Alegre

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo neste sábado (6), diante da possibilidade de tempestade que pode atingir a Capital no domingo (7). Seguindo as orientações da Sala de Situação da SEMA-RS, existe possibilidade de tempo severo e chuvas intensas (entre 40 e 60 milímetros por dia), com fortes rajadas de ventos (entre 60 e 80 quilômetros por hora) e eventual queda de granizo, informa o site da Prefeitura de Porto Alegre.

Essas condições podem acarretar danos em edificações, interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e dificuldades na mobilidade urbana. A Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), formada por diversos órgãos municipais e estaduais, está monitorando de perto as atualizações da previsão do tempo e mantendo equipes preparadas para prestar assistência à população caso necessário.

A Defesa Civil orienta que a população tome medidas de precaução, evitando sair de casa durante o período do alerta. É fundamental buscar abrigo em locais seguros e manter distância de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias, que podem representar riscos durante ventos fortes. Além disso, é recomendado não atravessar áreas alagadas, estar atento a possíveis mudanças nas encostas e evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica.

Em caso de dúvidas ou emergências, a população deve entrar em contato imediatamente com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.