Semana começa com chuva na maior parte do Rio Grande do Sul

A semana começa com tempo instável no Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira (3), no período da manhã, há chance de chuva em todas as regiões. Ao longo da tarde, apesar de seguir com bastante variação de nuvens, há previsão de chuva de maneira bem localizada e mais concentrada entre a Serra, Centro, Sul, Grande Porto Alegre e Litoral Norte, com menor chance nas outras regiões. Segundo a MetSul Meteorologia, a chuva ocorre em parte do dia, que terá bons momentos de tempo seco. A temperatura vai oscilar entre 13ºC e 26ºC no Estado.

Em Porto Alegre e região, haverá variação de nuvens no decorrer desta segunda-feira, o que irá permitir aberturas do céu com chance de chuva.

Na terça-feira (4), o tempo seguirá com predomínio de nuvens, mas intercalando mais períodos de sol associado ao tempo seco, com temperaturas em elevação na parte da tarde. 16

RIO GRANDE DO SUL

Mínima: 13°C

Máxima: 26°C

PORTO ALEGRE

Mínima: 18°C

Máxima: 24°C