Rio Grande do Sul deve ter ciclone extratropical nesta semana

Modelos numéricos seguem indicando a formação de um intenso ciclone extratropical no final desta semana sobre o Sul do Brasil com o centro de baixa pressão posicionado sobre o Rio Grande do Sul. Isso deve ocorrer na sexta-feira (7), antes de avançar para o Oceano Atlântico durante o sábado. As informações são da MetSul Meteorologia.

Há indicativo de chuva volumosa, tempestades e vento muito forte a intenso com alto risco de danos e transtornos, especialmente alagamentos por chuva e cortes de energia por vento. Os modelos numéricos apontam valores de pressão atmosférica reduzidos ao nível do mar abaixo de 1000 hPa no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná com os menores valores indicados para os territórios gaúchos e catarinenses durante a sexta-feira e nas primeiras horas do sábado.

LEIA TAMBÉM: Inicia reforma de escola estadual fechada desde 2020 no Centro Histórico

O ciclone indicado pelos modelos para a sexta e o sábado no Sul do País vai se originar a partir de uma área de baixa pressão em médios e altos níveis da atmosfera (baixa segregada ou fria) que cruzará os Andes e avançará para a Argentina, onde vai gerar temporais fortes a severos em várias províncias no país vizinho entre o fim da tarde e noite da quinta e a madrugada e a manhã da sexta.

Na sequência, a baixa pressão vai se aprofundar e começar a formar um ciclone em um processo que se denomina de ciclogênese. A ciclogênese se configura na sexta-feira com a baixa pressão se intensificando muito sobre o Rio Grande do Sul no decorrer do dia, gerando chuva intensa e volumosa, temporais fortes a severos e muito vento no Sul do Brasil.

Os dados indicam hoje que a baixa ingressaria no Rio Grande do Sul na manhã de sexta pelo Oeste e o Noroeste do estado, na região de São Borja, cruzando a Metade Norte gaúcha no decorrer do dia com o centro do sistema na altura de Porto Alegre e da Serra à tarde e na costa do Litoral Norte e do Sul de Santa Catarina à noite.

O ciclone estará no começo do sábado rente à costa do Litoral Norte do Rio Grande do Sul e do Litoral Sul de Santa Catarina, antes de começar a se afastar do continente ao longo do dia. As rajadas podem atingir de 50 km/h a 80 km/h em grande número de municípios do Rio Grande do Sul na sexta, mas o pior está previsto entre o Norte da Lagoa dos Patos, Porto Alegre e os Litorais Médio e Norte, para onde os modelos indicam rajadas perto e acima de 100 km/h com marcas localmente superiores e significativamente intensas com alto potencial de danos e falta de luz em grande escala.