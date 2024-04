Programa TEAcolhe completa três anos com mais de 11 mil autistas atendidos

Buscando oferecer suporte multidisciplinar aos gaúchos com Transtorno do Espectro Autista, o programa TEAcolhe concluiu seu terceiro ano de execução. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o trabalho desenvolvido de forma conjunta com as redes de educação e assistência social já realizou 11.253 atendimentos, 1.871 acolhimentos a famílias e 2.107 atividades de educação permanente. A informação foi divulgada devido ao Dia da Conscientização do Autismo, nesta terça-feira (2).

LEIA MAIS: Secretaria da Saúde estima que mais de 300 mil gaúchos tenham autismo

Com um modelo pioneiro no Brasil, o programa funciona de forma integrada, abrangendo, além das pessoas com o transtorno, seus familiares, escolas, serviços da rede de assistência social, entre outros. Sua criação implementou a Lei Estadual n° 15.322/2019, que instituía a Política de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo no âmbito do Rio Grande do Sul.

Atualmente, o TEAcolhe dispõe de 28 centros regionais, cinco centros macrorregionais e 23 centros de atendimento em saúde em funcionamento em todo o Estado. Ainda, em fevereiro deste ano, foi anunciada a ampliação desse número – serão 28 novos locais.

O acesso ao atendimento é realizado a partir dos registros e solicitações feitos pelas secretarias municipais de saúde e regulado via sistema de gerenciamento de consultas (Gercon). Conforme explica a chefe de Divisão das Políticas Transversais da SES, Fernanda Mielke, a principal qualidade do TEAcolhe está na capacitação de profissionais que saibam lidar corretamente com pessoas atípicas.

“Uma das principais preocupações levantadas pelas famílias sempre foi a falta de preparo dos profissionais que as atendiam. Muitos se viam perdidos em situações de crise, sem saber como agir ou ajudar. Por isso, considero que o grande diferencial do TEAcolhe é exatamente o investimento na qualificação das equipes e dos profissionais que lidam com pessoas com autismo. Essa abordagem permite que compreendam melhor suas necessidades e ajam de forma mais eficaz, utilizando as estratégias mais adequadas para cada indivíduo”, afirma.