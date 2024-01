Saída do Bloco da Laje atrai multidão em Porto Alegre

A 11ª saída do Bloco da Laje, tradicional bloco de carnaval de Porto Alegre, atraiu uma multidão na manhã deste domingo (28). Os foliões se reuniram às 7h da manhã no Parque Marinha do Brasil, ponto de encontro que foi revelado apenas na tarde deste sábado (27), como já é tradição do bloco. O cortejo, marcado para começar às 8h, saiu perto das 9h da Av. Edvaldo Pereira Paiva e seguiu até a Av. Ipiranga. A temática deste ano foi "no caminho do bem".Para a brincante, como se determinam os foliões do bloco, Lisandra Gravina, acordar cedo e ir para a rua é uma forma de viver o carnaval intensamente. “Gosto da sensação de acordar cedo e participar do esquenta, poder participar do início ao fim do percurso é uma experiência”, salientou. Vestindo as cores do Bloco da Laje (vermelho, amarelo e azul), Lisandra conta que esse ano se entusiasmou na fantasia, que tinha até ombreiras e fitas mimosas. “Procurei várias referências no Pinterest, vim mais preparada que nos outros anos. É muito gostoso porque tu acaba entrando no clima de carnaval antes do dia da saída”, empolgou-se. Ela, que estava com mais duas amigas, ressaltou que o que mais gosta do bloco é a interação com os participantes, tanto fisicamente quanto por redes sociais. “Desde os ensaios, tu te sentes parte do todo”, disse. Vestida de repórter, com fones de ouvido e microfone, a Radiotividade. FM, como se identifica na brincadeira de carnaval, estava entrevistando outros foliões no bloco e se disse a “transmissora oficial” do evento. “Eu estou em todos os blocos de carnaval de Porto Alegre. Faço a transmissão oficial. A energia aqui está muito alta”, brincou. Antes do cortejo começar, os integrantes do bloco fizeram uma homenagem a Zé da Terreira, escrevendo o nome dele no chão. O músico e ator gaúcho faleceu em novembro do ano passado.No repertório, o trio elétrico cantou clássicos do bloco como Deixa Brincar, O Sol é o Rei e Terremoto Clandestino. A música nova também foi entoada a pleno pulmão pela multidão: "espalha que a gente tá aqui para curtir o sol e não para rezar. Músicas de Tim Maia (Acenda o Farol) e Valter Farias & Adailton Poesia (Deusa do amor) também animaram os carnavalescos.