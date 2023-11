Músico e ator Zé da Terreira morre aos 78 anos em Porto Alegre

O músico e ator gaúcho Zé da Terreira morreu na madrugada desta terça-feira (7) aos 78 anos em Porto Alegre. Ele morava na Casa do Artista Riograndense, mas estava internado no Hospital Vila Nova. Em nota, a Casa do Artista informou que Zé estava tratando uma doença autoimune.

Cantor e ator, nasceu em Rio Grande, em 1945. Chegou à cidade de navio, quando tinha 17 anos. Em 1969, estudou no Departamento de Artes Dramáticas da UFRGS (DAD). Foi para o Rio de Janeiro em 1970. Lá conviveu com o grupo “Tá na Rua” e participou como cantor no Festival Universitário de Música Brasileira.

Em 1984, de volta a Porto Alegre, trabalhou no “Ói Nóis Aqui Traveiz” e no grupo teatral “Oficina Perna de Pau”. Em 2000, recebeu da Câmara Municipal de Porto Alegre o Prêmio Qorpo Santo pelos inúmeros serviços prestados à cultura local. Figura conhecida dos porto-alegrenses, o artista recebeu em 2009, o prêmio do Iphan, Personagens do Centro de POA.

Em 2002, Terreira lançou o CD “Quem Tem Boca é Pra Cantar”. Multiartista, Terreira montou os shows Césio 137, na Terreira da Tribo, Tiro ao Álvaro, com músicas de Adoniran Barbosa, e África-Brasil, com apresentações ao ar-livre. Além disso, participou, como cantor/ator nas peças “Jacobina, Balada para um Cristo Mulher” e “A Exceção e a Regra”, de Bertold Brecht – nesta, encenada pelo Ói Nóis Aqui Traveiz, onde participou também como compositor, ao lado de Johann Alex de Souza e Mário Falcão, musicando as letras do dramaturgo alemão.

Ainda em nota, a Casa do Artista lamenta a morte e celebra a vida e o legado de Terreira. "Zezão deixa um legado inesquecível para a comunidade cultural do nosso país e será para sempre lembrado com carinho por seus amigos, companheiros de cena e familiares", destaca. Fábio Cunha, presidente da instituição, disse que a Casa amanhece com pesar, mas ressalta que, devido ao estado de saúde debilitado do artista "a gente está por um lado triste, mas também é um momento que ele descansa". Segundo Fábio, as informações acerca do velório ainda serão divulgadas.