Paleta Atlântida reúne famílias e assadores profissionais para churrasco de 3,5km

A beira da praia de Atlântida está esfumaçada desde às 10h deste sábado. Isto porque ocorre a sétima edição do Paleta Atlântida, uma churrascada coletiva que ocupa 3,5km da orla. O vice-governador, Gabriel Souza, participou da atividade. Com a expectativa de reunir 100 mil pessoas e 4,5 mil assadores inscritos, o Paleta foi dividido em 15 mini eventos, para facilitar a logística de entrega de carvão, chope e carne. “Esse ano, resolvemos a questão do chope, que não precisa de energia. Cada assador ganha quatro latões”, explica Felipe Melnick, sócio do Paleta, sobre um dos desafios do ano passado. “Este evento é pelo amor, pelo churrasco, pela paixão, pelas nossas tradições”, acrescenta, contabilizando 50 toneladas de carne e 20 toneladas de carvão.Embora seja um evento de churrasco, há quem faça assados só de legumes e até pizzas. O pizzaiolo campeão nacional Peterson Secco participou aliando pizza e um costelão 12 horas. Ele utilizou um forno à lenha de 2,5 toneladas junto das churrasqueiras, que viajou de Canela até a orla.