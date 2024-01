Organizadores correm para montar maior churrasco do mundo neste sábado

Os preparativos para a promoção do maior churrasco do mundo estão ocorrendo há cerca de duas semanas, mas entraram em ritmo de corrida nesta sexta-feira (26). A beira da praia de Atlântida, neste sábado, devea partir das 10h.

O evento, que começou como uma reunião de amigos, hoje é um negócio com CNPJ e faturamento próprios. Tanto que Marcos Beylouni, produtor e sócio da iniciativa, se envolve desde março.

A sexta-feira que precede a churrascada, para ele, é sempre de correria. A Polícia Ambiental também faria uma vistoria ao longo da tarde.

Ao levar a reportagem pelos 3,5km de extensão das tendas, ele conta que à noite, enquanto dirige pela areia para deixar tudo pronto, nem sempre enxerga os desníveis da praia. Isso mostra que o trabalho não tem hora para acabar.

No ano passado, jurados do Guinness Book foram até Atlântida, mas. Isto porque alguns assadores haviam parado de assar antes do tempo. Desta vez, os organizadores não convidaram os avaliadores do concurso.