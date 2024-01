Veja imagens da saída do Bloco da Laje em Porto Alegre

A 11ª saída do Bloco da Laje, tradicional bloco de Carnaval de Porto Alegre, atraiu uma multidão na manhã deste domingo (28). Os foliões se reuniram às 7h da manhã no Parque Marinha do Brasil. Os organizadores estimam que mais de 10 mil pessoas passaram pelo bloco. No repertório, o trio elétrico cantou clássicos do bloco como Deixa Brincar, O Sol é o Rei e Terremoto Clandestino, além de canções de Tim Maia e Valter Farias & Adailton Poesia.