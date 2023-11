Gramado ainda tem mais de 500 pessoas fora de casa pelas chuvas

Em informe divulgado na noite de sexta-feira (24), a prefeitura de Gramado disse que ainda há 526 pessoas fora de casa em consequência dos efeitos da chuva excessiva que caiu no município a partir da sexta-feira passada (17). Dentre estas, há 45 desabrigados, divididos em duas estruturas montadas pela prefeitura na Escola Senador Salgado Filho, no bairro Piratini, e na escola dos Altos da Viação Férrea.

Na quinta-feira (23), a Prefeitura de Gramado havia decretado estado de calamidade pública no município, por meio do decreto nº 1548/2023, referindo-se aos locais em que houve registro de desmoronamentos, fissuras ou desabamentos.

um prédio localizado na Ladeira das Azaleias, bairro Três Pinheiros, isolado desde o ultimo sábado (18), caiu, e abriu uma fenda na rua . O bairro é uma das áreas mais atingidas pelas intempéries, tendo tido todas as suas residências interditadas pelo risco de deslizamento. O excesso de umidade do solo, decorrente do excesso de acumulação de chuva no município, provocou rachaduras no solo e deslizamento de terra, causando o colapso de estruturas como casas e galpões. Na quinta-feira (23),. O bairro é uma das áreas mais atingidas pelas intempéries, tendo tido todas as suas residências interditadas pelo risco de deslizamento.

Desde sábado passado até quarta-feira (22), a prefeitura interditou diversas residências nos bairros Altos da Viação Férrea, Prinstrop, Piratini, Planalto e Linha Caboclo.

duas mulheres morreram por soterramento no dia 18 Na Linha Marcondes Baixa,

Leia mais: Chuvas e alagamentos fazem 40 municípios gaúchos decretarem emergência

Além do isolamento e interdição de residências, a prefeitura também aponta o bloqueio das ruas Nelson Dinnebier, no bairro Piratini; Estrada da Linha Tapera; Ladeira das Azaleias; Rua Moreira, na Linha Caboclo; Estrada na Linha 28 na altura do Ecoparque Sperry; e liberação na Rua Miguel Tissot, na Várzea Grande, quando houver tempo bom.

Segundo a prefeitura, nesta sexta, “Defesa civil, equipes técnicas do Município e Bombeiros seguem em campo monitorando as áreas de risco e ajudando no isolamento. Geólogos e outros técnicos estão prestando assessoramento para direcionar as ações de mitigação, salvamento e resgate, caso seja necessário. Já o Corpo de Bombeiros coordena o Sistema de Comando de Incidente”.

As principais vias de acesso à cidade já estão liberadas. A administração municipal pontua, ainda, que a área central do município não foi atingida e as atividades turísticas, comerciais e de eventos, bem como a programação do 38º Natal Luz de Gramado, ocorrem normalmente.

Farroupilha realiza obras para mitigar efeitos da chuva

A prefeitura de Farroupilha, outro município que também sofreu danos diversos em decorrência das tempestades, informou sobre a construção de um muro de contenção para estabilizar o terreno na Linha Jacinto. Equipes das secretarias de Obras e Trânsito e Agricultura estão realizando a manutenção das estradas do interior do município.

A Linha Caravaggeto, que liga Farroupilha ao município de Feliz, foi reaberta, com a continuidade dos trabalhos no trecho que se estende até Vale Real. Os trabalhos de patrolamento e limpeza seguirão na próxima semana, informou a prefeitura na sexta-feira (24).

No meio urbano, as equipes da prefeitura realizam reparos em tubulações e bueiros danificados nos bairros 1º de Maio, São José, São Francisco, Planalto e São Roque.