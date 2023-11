Prédio cai em Gramado e fenda abre em rua da cidade

Um prédio localizado na Ladeira das Azaleias, nº 453, caiu por colapso estrutural e devido ao grande volume de chuvas em Gramado na manhã desta quinta-feira (23) por volta das 5h40min. O local estava isolado desde sábado (18) e não houve registro de vítimas. O prédio caiu dentro de seu próprio terreno e não atingiu o bairro Três Pinheiros.



“Vale ressaltar que a instabilidade do solo segue, e o episódio do colapso é apenas uma das situações de risco. Portanto, o local onde estava o prédio e o bairro Três Pinheiros seguem isolados”, diz nota da assessoria de imprensa da prefeitura.



Na tarde desta quarta-feira (22), a secretária do Meio Ambiente, Cristiane Bandeira, a adjunta Karen Núbia Oliveira, o secretário do Planejamento Urbano, Rafael Bazzan, o vice-prefeito Luia Barbacovi, e o geólogo e diretor do licenciamento ambiental do Município, Jackson Cohendt, receberam dois técnicos do Serviço Geológico do Brasil CPRM para avaliar rachaduras no solo e risco de queda de barreiras.

A equipe da CPRM foi a campo, acompanhada pelo secretário de Obras, Rafael Ronsoni, e o geólogo e diretor do licenciamento ambiental do Município, Jackson Cohendt, para produzir um relatório, chamado de Avaliação Pós-Desastre, que será entregue ao Poder Público indicando um direcionamento para tomada de decisão do Município. O principal local avaliado neste momento é o bairro Três Pinheiros, por ser considerado o ponto mais crítico atingido pelas fortes chuvas dos últimos dias.

A Prefeitura de Gramado também deverá solicitar ao Serviço Geológico do Brasil outros estudos, a serem realizados no ano que vem, para fazer uma avaliação das áreas de risco em todo o município, não só as atingidas neste evento climático.

Uma das preocupações em relação à insegurança ambiental se deve à chegada de turistas para o Natal Luz, cuja programação já iniciou. No ano passado o Sebrae encomendou uma pesquisa para a Vivo que apontou em torno de 2,4 milhões de pessoas. A previsão para este ano é chegar em tono de 2,5 milhões.