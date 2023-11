Governo do RS amplia para R$ 110 milhões ajuda para reconstruir cidades

O governo do Rio Grande do Sul anunciou a ampliação dos recursos aos municípios afetados pelos temporais e enchentes. Inicialmente, o valor era de R$ 60 milhões e deve saltar para R$ 110 milhões. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite nesta sexta-feira (24). Segundo nota do governo do Estado, a metodologia de transferência de recursos do Fundo Estadual da Defesa Civil diretamente para o Fundo Municipal foi estabelecida por decreto publicado no dia 1º de novembro para desburocratizar os repasses e garantir mais celeridade ao processo de reconstrução dos municípios. Foram anunciados inicialmente R$ 60 milhões para as cidades atingidas entre setembro e outubro – sendo, respectivamente, R$400 mil e R$ 600 mil para as situações de emergência e calamidade reconhecidas pelo Estado. Nesta sexta, o governador anunciou o valor extra de R$ 150 mil para as cidades que já foram atingidas em setembro e que tenham passado ou venham a passar por novos eventos climáticos. Foram concluídos também os pagamentos a 14 municípios que solicitaram os valores da primeira fase da iniciativa de repasses fundo a fundo (veja a lista abaixo).