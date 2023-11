Duas mulheres morreram durante temporal em Gramado

forte temporal que atingiu o Rio Grande do Sul neste fim de semana. Enxurradas, inundações e deslizamentos foram registrados por todo o Estado ao longo da noite de sábado (18). Em Gramado, duas mulheres morreram após serem soterradas na residência onde moravam. Já foram mais de 45 municípios atingidos peloneste fim de semana. Enxurradas, inundações e deslizamentos foram registrados por todo o Estado ao longo da noite de sábado (18). Em Gramado, duas mulheres morreram após serem soterradas na residência onde moravam.

Foram mais de 31 mil pessoas afetadas pelas condições adversas, com 399 pessoas desabrigadas e 1.665 desalojadas, conforme dados divulgados pela Defesa Civil do Estado. Os municípios de Alegrete, Giruá, São Borja e Vila Nova do Sul receberam auxílio do Estado, que doou mais de 1.200 cestas básicas aos atingidos.



A Sala de Situação do Estado e o Centro de Operações da Defesa Civil seguem monitorando a evolução hidrometeorológica, especialmente as respostas das bacias com alerta (Taquari, Caí e Jacuí e toda a extensão do rio Uruguai).