Porto Alegre decreta situação de emergência devido à cheia do Guaíba

A prefeitura de Porto Alegre vai decretar situação de emergência em decorrência da cheia no Guaíba. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (21) pelo prefeito Sebastião Melo durante reunião no Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA). A medida será publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), simplificando as contratações necessárias para minimizar o impacto da cheia do Guaíba à população.

• LEIA MAIS: Água começa a transbordar de bueiros do Praia de Belas

Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, cerca de 920 pessoas foram removidas das suas casas, sendo a maior parte no bairro Arquipélago. As equipes podem ser acionadas pelo número 199, que funciona 24 horas por dia.