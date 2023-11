Cheia do Guaíba alaga Quarto Distrito de Porto Alegre

Com a cheia do Lago Guaíba cada vez mais acentuada, os alagamentos decorrentes provocaram transtornos ao longo da noite em Porto Alegre. A mais recente medição de nível, na manhã desta terça-feira (21), apontou 3,45m, segundo o Centro Integrado de Coordenação de Serviços (CEIC).

Na madrugada, a comporta do portão 13 do Cais Mauá foi danificada pela força da água. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) realizou reparos na chapa de aço da comporta. A inundação causada pela elevação do lago fez com que uma casa de bombas precisasse ser desativada, agravando a situação da avenida Voluntários da Pátria, no Quarto Distrito. Segundo o DMAE, a Estação de Tratamento Ilhas também está inoperante.

A força das águas do Guaíba, que refluem pelas galerias pluviais da região, deslocou tampas de bueiro na Voluntários e vias circundantes. Em consequência disso, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vem alertando para que motoristas e pedestres não utilizem a rua Voluntários da Pátria em toda a sua extensão, desde a Rodoviária até a Arena do Grêmio. Como alternativa para seus deslocamentos, a EPTC pede para que os motoristas utilizem as avenidas Farrapos, Castello Branco e Terceira Perimetral.

Trensurb tem operação emergencial

Os transtornos também afetaram a operação do Trensurb, com alagamento da via férrea entre as estações São Pedro e Farrapos. Os trens só circulam, na manhã desta terça-feira, entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo. A EPTC está prestando serviço emergencial de ônibus, com passagem gratuita, entre as estações Farrapos e Mercado. Ambas, além da estação São Pedro, estão fechadas. Os funcionários das estações estão nos locais para orientar o público.

Defesa Civil realiza remoções nas ilhas e população se abriga em ginásio

A população do bairro Arquipélago, a mais atingida pela elevação do Guaíba, teve de passar por remoções e receber assistência emergencial das autoridades. Até a madrugada desta terça, a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) registrou 134 acolhimentos no Ginásio do Demhab, no bairro Santana, até a madrugada desta terça-feira. Foram acolhidos 79 adultos e 55 crianças, além de 12 pets.