Guaíba alaga ruas do 4º distrito e complica trânsito na região

Os porto-alegrenses vivem um dia complicado nesta terça-feira (21), principalmente no trânsito. Com a inundação provocada pelo aumento histórico do nível do Guaíba, que chegou a 3,45m durante a manhã e tem tendência de subida, as ruas e via do Trensurb na região do 4º Distrito sofrem bloqueios, gerando congestionamentos em vias como Farrapos e AJ Renner.