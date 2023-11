Água começa a transbordar de bueiros do Praia de Belas

Além do Guaíba avançar pelas ruas que margeiam Porto Alegre, a tubulação da cidade começa a ficar comprometida pelo volume de água. Os bueiros do bairro Praia de Belas transbordam perto da Aureliano de Figueiredo Pinto.

LEIA TAMBÉM: Número de mortes em decorrência das enchentes sobe para cinco no RS

Os pedestres têm dificuldades, inclusive, de circular pelas calçadas, já que o alagamento ultrapassa o meio fio. As ruas laterais, como a Doutora Rita Lobato e a André Belo, também registram poças. Para evitar molhar os pés, é preciso saltar sobre a água.

Maurício Loss, diretor geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), explica que a situação se deve aos limites dos condutos forçados da rua Álvaro Chaves e da avenida Polônia.

“O conduto é uma grande galeria onde a água vem a pleno, pressurizada por gravidade, que desagua direto no Guaíba. Só que devido à força do Guaíba, no nível que está, a água acaba represando ou até voltando”, explica o diretor.

O extravasamento, segundo ele, gera alagamentos e, por consequência, a água que transborda dos condutos cai na rede de micro drenagem (as bocas de lobo) e nas casas de bomba, daí sim, conseguem botar para fora. "Por isso que estamos, de certa forma, conseguindo manter o nível, não está alagando sem parar”, detalha.

A outra situação, conforme Loss, é que o Arroio Dilúvio não está conseguindo escoar o que ficou das enchentes. “Está afogando as redes que desembocam no Arroio. Então, estamos tendo represamento e as redes que desaguam ali ficam cheias e ocorre esse transbordamento em algumas ruas”, expõe.

Apesar do dia estar quente e com sol, a previsão para esta quarta-feira é de chuva, o que pode deixar a situação mais desafiadora.