Região Sul deve ter temporais a partir da noite desta terça-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo laranja para a ocorrência de temporais entre a noite desta terça-feira (14) e a quarta (15) em áreas isoladas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.Segundo o Inmet, a chuva será de intensidade moderadas a forte, com 50mm/dia até 100mm/dia. Os temporais serão acompanhados de trovoadas, granizo e rajadas de vento entre 60km/h e 90km/h. No último fim de semana, o Rio Grande do Sul voltou a ser atingido por temporais, que provocaram estragos em várias cidades. Os fortes ventos provocaram o destelhamento de casas e prédios em Nova Santa Rita, Santo Antônio da Patrulha e Cachoeira do Sul. Os alertas do Inmet se dividem em três categorias, indo de um risco menor para o maior: perigo potencial (amarelo), perigo (laranja) e grande perigo (vermelho).