Nova Santa Rita sofre consequências de vendaval

Um dos municípios mais atingidos pelos vendavais do fim de semana no Rio Grande do Sul, Nova Santa Rita teve mais de 100 casas danificadas. De acordo com o prefeito Rodrigo Battistella, o telhado de um pavilhão local voou por cima das residências e causou danos nos bairros Berto Círio e Vila Esperança. Até o momento, não há registro de vítimas fatais devido ao temporal.