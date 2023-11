Rio Grande do Sul segue com alerta vermelho de chuva intensa

Seguindo os episódios de alto volume de chuva ocorrido no final de semana, a segunda-feira (13) inicia com muita instabilidade e precipitações em todo o Rio Grande do Sul. Uma nova onda de frente fria provoca a ocorrência de nuvens carregadas no Estado. Com isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, o que representa grande perigo, até as 10h desta segunda. Os primeiros dias da semana seguirão instáveis.

De acordo com a previsão do tempo, são esperados volumes de chuva entre 70 a 110 mm, por dia, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Em geral, áreas da Metade Oeste e Norte deverão ser as mais afetadas com grandes volumes de chuva em poucas horas, o que poderá gerar alagamentos. Com o predomínio das nuvens, a tendência é de a temperatura não subir, porém com sensação de abafamento. As regiões mais castigadas devem ser os Vales, Missões, Noroeste, Centro e Metropolitana.

Em Porto Alegre, as nuvens predominam com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Poderá chover forte em alguns momentos com risco de temporais. Na terça (14), os modelos indicam a permanência de volumes altos de chuva com potencial de alagamentos na cidade e na Região Metropolitana. A temperatura oscila pouco, mas segue abafado. A mínima será de 21 e a máxima de 26 graus.